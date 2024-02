Previsioni Meteo Messina per oggi Sabato 17 Febbraio

StrettoWeb

Il 17 Febbraio a Messina si preannuncia con condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e piacevoli.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 10-11°C. La velocità del vento sarà lieve, non superando i 9-13km/h, proveniente da Sud. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si aggirerà intorno al 78-84% con una pressione atmosferica di 1023-1028hPa.

Al sorgere del sole, le nubi sparse tenderanno a diradarsi e la copertura nuvolosa diminuirà dal 76% al 30%, consentendo un aumento graduale della temperatura fino a 13.8°C. La direzione del vento si manterrà costante, provenendo ancora da Sud.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole e una copertura nuvolosa tra il 15-14%. La temperatura salirà fino a raggiungere i 16-17°C, con venti lievi da Sud che potranno raggiungere i 12.3km/h. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti e l’umidità si assesterà su valori intorno al 54-62%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. La pressione atmosferica si attesterà su valori di 1024-1025hPa con umidità intorno al 54-68%. La temperatura massima sarà di 17-17.5°C, con venti che non supereranno i 9km/h.

In serata, il cielo sereno accompagnerà i mesi massimi di 16-11°C, con venti da Sud che si manterranno costanti sui 10-17km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’82-84% con una pressione atmosferica stabile sui 1027-1028hPa. Le precipitazioni resteranno assenti.

In definitiva, le previsioni meteo per Sabato 17 Febbraio a Messina prospettano una giornata piacevole e tendenzialmente stabile, ideale per svolgere attività all’aperto. Si consiglia di vestirsi in modo adeguato alla temperatura e di godere delle condizioni meteo favorevoli che caratterizzeranno la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Febbraio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 11.3° perc. 10.5° Assenti 13 SSE max 19.8 Scirocco 80 % 1023 hPa 8 nubi sparse 13.8° perc. 13° Assenti 14.2 S max 21.3 Ostro 70 % 1024 hPa 11 poche nuvole 17° perc. 16.2° Assenti 8.1 S max 12.3 Ostro 57 % 1025 hPa 14 cielo sereno 17.2° perc. 16.3° Assenti 4 SO max 4.4 Libeccio 54 % 1024 hPa 17 cielo sereno 12.5° perc. 11.8° Assenti 9.9 S max 14.5 Ostro 78 % 1026 hPa 20 cielo sereno 11.3° perc. 10.6° Assenti 11.2 SSE max 14.1 Scirocco 82 % 1028 hPa 23 cielo sereno 10.8° perc. 10.1° Assenti 8.5 S max 8.7 Ostro 84 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:52

