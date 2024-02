Previsioni Meteo Messina per oggi Mercoledì 21 Febbraio

StrettoWeb

Per Mercoledì 21 Febbraio, le previsioni del tempo a Messina promettono una giornata con variazioni meteorologiche significative. Durante la notte, ci attenderemo pioggia leggera, con copertura nuvolosa completa e temperature comprese tra 13.8°C e 12.4°C. Il vento soffierà con una velocità massima di 24.7km/h.

Alzandoci al mattino, la pioggia leggera sarà ancora presente, accompagnata da una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature oscilleranno tra 13.5°C e 14°C, e il vento raggiungerà una velocità massima di 22.4km/h.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le precipitazioni potrebbero diminuire leggermente, mentre le temperature si manterranno stabili tra 13.5°C e 14°C. Il vento soffierà con una velocità massima di 22.4km/h.

Passando al pomeriggio, le nuvole sparse prenderanno il sopravvento, portando una netta riduzione della copertura nuvolosa. I cambiamenti di temperatura saranno minimi, con valori compresi tra 14.6°C e 14°C. La velocità del vento si manterrà invece tra i 17.1km/h e i 15km/h, mentre le precipitazioni caleranno notevolmente.

Nella sera, il cielo sarà coperto da nuvole sparse con una copertura nuvolosa in diminuzione. Le temperature saranno fresche, variando tra 12.7°C e 11.6°C, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 10.3km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Febbraio a Messina indicano una giornata con pioggia leggera al mattino e poi gradualmente più asciutta nel pomeriggio e nella sera, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno relativamente stabili nel corso della giornata, con poche variazioni. Prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione, soprattutto se si prevedono spostamenti esterni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Febbraio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 13.4° perc. 12.7° 0.13 mm 10.5 NE max 18.4 Grecale 72 % 1018 hPa 8 pioggia leggera 13.1° perc. 12.4° 0.23 mm 10.1 NNE max 18.3 Grecale 74 % 1020 hPa 11 cielo coperto 14° perc. 13.2° prob. 46 % 13.5 N max 20.7 Tramontana 69 % 1022 hPa 14 nubi sparse 14.9° perc. 14° prob. 11 % 10.9 N max 17.1 Tramontana 62 % 1021 hPa 17 nubi sparse 12.7° perc. 12° prob. 7 % 7.4 NNO max 11.7 Maestrale 73 % 1022 hPa 20 nubi sparse 12° perc. 11.3° Assenti 5.3 NO max 9.6 Maestrale 77 % 1023 hPa 23 poche nuvole 11.6° perc. 10.8° prob. 2 % 5.7 O max 9.3 Ponente 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 17:57

