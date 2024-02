Previsioni Meteo Messina per oggi Lunedì 12 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Messina per Lunedì 12 Febbraio prevedono un’iniziale fase di instabilità con piogge leggere durante le prime ore del mattino. Durante la notte, dalle 04:00 alle 05:00, si potrebbero verificare piogge leggere con una copertura nuvolosa del 75-78% e temperature intorno ai 11.7°C.

La situazione migliorerà gradualmente nella mattina con la diminuzione della nuvolosità, mantenendo comunque temperature piuttosto miti intorno ai 11-13°C. In particolare, dalle 06:00 alle 11:00, è prevista una copertura nuvolosa compresa tra il 28% e il 46%, con probabilità di pioggia che diminuirà progressivamente.

Nel pomeriggio e in sera il cielo tenderà a schiarirsi ulteriormente, portando ad un bel tempo con cielo sereno e solo poche nuvole. Le temperature si manterranno tra i 12°C e i 14.4°C durante il pomeriggio, per poi diminuire leggermente fino a 11.1°C verso le 23:00. La probabilità di pioggia diminuirà notevolmente, mantenendosi comunque al di sotto del 20% per quasi tutta la giornata.

Il vento soffierà prevalentemente da Ovest con intensità variabile tra i 8.2 e 39.7 km/h, con raffiche che potrebbero raggiungere i 39.3 km/h. Le precipitazioni si manterranno prevalentemente al di sotto dei 0.3mm.

L’umidità si aggirerà attorno al 65-81%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1006-1012hPa.

In conclusione, Lunedì 12 Febbraio a Messina sarà caratterizzato da piogge leggere durante la notte e da un progressivo miglioramento delle condizioni meteo durante la mattina e nel corso della giornata, portando a un pomeriggio e una sera prevalentemente soleggiati. Le temperature non subiranno variazioni significative rimanendo su valori piuttosto miti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Febbraio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 11.6° perc. 10.9° 0.19 mm 23.5 O max 39.7 Ponente 77 % 1006 hPa 8 pioggia leggera 12.5° perc. 11.6° 0.14 mm 22.8 O max 36.6 Ponente 71 % 1009 hPa 11 nubi sparse 14° perc. 13.2° prob. 43 % 25.6 O max 34.7 Ponente 68 % 1010 hPa 14 cielo sereno 14.3° perc. 13.4° prob. 24 % 27.1 ONO max 39.3 Maestrale 65 % 1009 hPa 17 cielo sereno 12.7° perc. 11.9° prob. 21 % 17.6 ONO max 30.1 Maestrale 71 % 1010 hPa 20 poche nuvole 11.7° perc. 11° prob. 13 % 11.7 ONO max 21.8 Maestrale 78 % 1011 hPa 23 nubi sparse 11.1° perc. 10.4° prob. 28 % 8.5 ONO max 15.3 Maestrale 81 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:48

