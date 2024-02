Previsioni Meteo Messina per oggi Giovedì 22 Febbraio

StrettoWeb

Domani a Messina si prevede un deciso cambiamento delle condizioni atmosferiche. La giornata inizierà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa pari al 3%, con temperature comprese tra 11.1°C e 14.5°C nelle prime ore della giornata. Durante la mattina, la situazione rimarrà stabile con il proseguire del tempo soleggiato, mentre la copertura nuvolosa aumenterà significativamente nel corso del pomeriggio, arrivando al 93% alle 13:00, quando è previsto un cielo coperto. Le temperature si manterranno comunque gradevoli, oscillando tra 15.1°C e 15.4°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa tra il 61% e il 78%, con temperature in diminuzione da 15.2°C a 12.4°C nel tardo pomeriggio.

Nel corso della sera, è prevista una diminuzione della copertura nuvolosa al 52%, e poi al 14% nelle ore serali, accompagnata da un ulteriore calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11.3°C. Infine, durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto, con una prevista copertura nuvolosa del 35% alle 22:00 e del 44% alle 23:00, e le temperature si manterranno stabili intorno agli 11.3°C.

Per quanto riguarda il resto dei parametri meteorologici, nel corso della giornata il vento sarà prevalentemente proveniente da direzioni variabili, con velocità comprese tra i 2.4km/h e i 15.2km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità sarà compresa tra il 58% e il 82%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1022hPa.

In conclusione, domani a Messina, pur con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del giorno, non sono previste precipitazioni e le temperature rimarranno gradevoli, con valori compresi tra 11.1°C e 15.4°C. Si consiglia di vestirsi adeguatamente in base alla variazione della copertura nuvolosa e del calo delle temperature nel corso del pomeriggio e della serata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Febbraio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 11.2° perc. 10.4° Assenti 3.2 SO max 8.1 Libeccio 78 % 1021 hPa 8 cielo sereno 13.1° perc. 12.3° Assenti 4.9 OSO max 4.5 Libeccio 70 % 1022 hPa 11 cielo sereno 15.4° perc. 14.5° Assenti 3.7 NO max 7.2 Maestrale 58 % 1021 hPa 14 nubi sparse 15.2° perc. 14.4° Assenti 3 E max 6.7 Levante 59 % 1020 hPa 17 nubi sparse 12.4° perc. 11.6° Assenti 5.7 SSE max 8.5 Scirocco 73 % 1019 hPa 20 poche nuvole 11.3° perc. 10.5° Assenti 10.6 S max 15.2 Ostro 76 % 1019 hPa 23 nubi sparse 11.4° perc. 10.8° Assenti 12.6 SSE max 21.5 Scirocco 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 17:58

