Previsioni Meteo Messina per domani Lunedì 12 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Lunedì 12 Febbraio a Messina mostrano una variazione delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata. Durante la notte, si prevede la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa variabile tra il 43% e il 88%, accompagnate da lievi piogge. Le temperature si manterranno intorno ai 10-12°C, con una leggera percezione di fresco dovuta alla velocità del vento che si attesterà tra i 16.5km/h e i 31.4km/h proveniente dall’Ovest.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa calerà lievemente, e le piogge diminuiranno, lasciando spazio a nubi sparse con una copertura variabile tra il 28% e il 57%. Le temperature si alzeranno gradualmente, arrivando a toccare i 13.4°C intorno alle 09:00. Tuttavia, l’umidità rimarrà significativa, mantenendosi intorno al 66-76%.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, dando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 4% e il 24%. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 14-14.4°C, ma la percezione del freddo potrebbe essere più accentuata a causa della presenza di venti provenienti dall’Ovest – Nord Ovest con una velocità compresa tra 24.3km/h e 33.5km/h.

Infine, nella sera e durante la notte, ci si può aspettare un cielo sereno o con nubi sparse, con coperture nuvolose che si manterranno intorno al 5-25%. Le temperature si manterranno attorno agli 11°C, con un calo della velocità del vento che si attesterà intorno agli 8km/h. L’umidità si manterrà piuttosto costante, variando tra il 74% e il 77%.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 12 Febbraio a Messina suggeriscono una giornata inizialmente instabile, con piogge e nuvole che lasceranno gradualmente spazio a un bel tempo nel corso della giornata. Tuttavia, la presenza di venti e una percezione di fresco potrebbero rendere opportuno restare attenti alle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Febbraio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 10.9° perc. 10° prob. 55 % 16.5 O max 33.4 Ponente 76 % 1007 hPa 3 pioggia leggera 12° perc. 11.1° 0.13 mm 28 ONO max 42.9 Maestrale 74 % 1007 hPa 6 nubi sparse 11.2° perc. 10.4° prob. 55 % 15.4 O max 27.9 Ponente 76 % 1008 hPa 9 nubi sparse 13.4° perc. 12.5° prob. 37 % 21.9 O max 32.8 Ponente 66 % 1009 hPa 12 pioggia leggera 14.2° perc. 13.4° 0.16 mm 23.9 ONO max 32.4 Maestrale 66 % 1009 hPa 15 poche nuvole 14° perc. 13.1° prob. 24 % 17.8 ONO max 29.6 Maestrale 64 % 1008 hPa 18 nubi sparse 11.8° perc. 11° prob. 24 % 13 ONO max 26 Maestrale 76 % 1010 hPa 21 cielo sereno 11° perc. 10.2° prob. 23 % 8.1 ONO max 17 Maestrale 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 17:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.