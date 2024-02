Previsioni Meteo Enna per oggi Venerdì 9 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Febbraio a Enna suggeriscono un andamento climatico vario e piuttosto mutevole. Durante la notte si prevede cielo sereno con temperature comprese tra 5.7°C e 5.2°C, con venti moderati provenienti da ovest a nord ovest. Durante la mattina si prevedono nubi sparse con un aumento della velocità del vento e un lieve incremento della temperatura fino a 12.1°C.

Nel corso del pomeriggio e della sera, invece, si attende un aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e un calo delle temperature fino a 7.8°C. Si prevede inoltre un incremento della velocità del vento, che potrebbe raggiungere i 26.9km/h durante il pomeriggio. L’umidità relativa sarà piuttosto elevata, toccando valori prossimi al 100% durante la serata.

Le precipitazioni sono previste come "assenti" per l’intera giornata, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1016hPa al mattino per poi scendere leggermente durante il pomeriggio e la sera.

In conclusione, Venerdì 9 Febbraio a Enna si prevede un clima variabile, con un lieve aumento della copertura nuvolosa, temperature in calo e venti moderati. Si consiglia di prestare attenzione ai cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche durante la giornata. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in caso di variazioni significative delle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 5.4° perc. 5.4° Assenti 3.6 ONO max 4.8 Maestrale 73 % 1016 hPa 8 nubi sparse 8.9° perc. 8.9° Assenti 4.7 SO max 9.5 Libeccio 62 % 1016 hPa 11 nubi sparse 14.5° perc. 13.2° Assenti 16.2 SSO max 24.7 Libeccio 45 % 1013 hPa 14 cielo coperto 13.4° perc. 12.2° Assenti 15.9 SSO max 25.6 Libeccio 54 % 1011 hPa 17 cielo coperto 8.1° perc. 6.8° Assenti 8 SSO max 8.6 Libeccio 88 % 1011 hPa 20 cielo coperto 7.8° perc. 6.5° Assenti 7.6 S max 10.5 Ostro 97 % 1011 hPa 23 cielo coperto 7.8° perc. 7° Assenti 5.9 S max 11.6 Ostro 97 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 17:51

