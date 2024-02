Previsioni Meteo Enna per oggi Venerdì 23 Febbraio

StrettoWeb

Giovedì 22 Febbraio, il cielo su Enna si presenterà coperto durante le prime ore della notte, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso l’alba. Le temperature si manterranno intorno ai +7°C, con una percezione termica leggermente inferiore, accompagnate da venti provenienti per lo più da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 21,3km/h. L’umidità sarà alta, attestandosi all’86%, e la pressione atmosferica sarà di 1048hPa.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà nuvoloso al 100% su Enna, con temperature in lieve aumento fino a +12,4°C. I venti da Sud – Sud Ovest soffieranno a velocità piuttosto sostenute, fino a 39,3km/h, mantenendo l’umidità al 61%. La pressione atmosferica si attesterà intorno a 1013hPa.

Nel pomeriggio le nuvole continueranno a dominare il cielo ennes. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C, con venti che potrebbero raggiungere i 41,4km/h, accompagnati da un’umidità del 65%. Le condizioni rimarranno stabili, con una pressione atmosferica costante a 1012hPa.

Per quanto riguarda la serata, a partire dalle ore 18:00 si prevedono deboli piogge su Enna, con temperature intorno ai +8°C. I venti provenienti da Sud soffieranno a 33,2km/h, portando con sé una leggera precipitazione di 0.13mm. L’umidità sarà al 94%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1013hPa.

In conclusione, Venerdì 23 Febbraio su Enna si prospetta un giorno all’insegna delle nuvole con possibili deboli piogge in serata. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con venti moderati da Sud – Sud Ovest. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e munirsi di adeguati abbigliamenti per affrontare il clima fresco e umido della città siciliana.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto +7.2° perc. +5.6° Assenti 8.6 SSO max 19.1 Libeccio 88 % 1042 hPa 8 cielo coperto +7.7° perc. +5.2° Assenti 14.9 S max 33.5 Ostro 87 % 1022 hPa 11 cielo coperto +12.4° perc. +11.3° Assenti 31.1 SSO max 39.3 Libeccio 61 % 1013 hPa 14 cielo coperto +11.7° perc. +10.7° Assenti 31.1 SSO max 41.4 Libeccio 65 % 1012 hPa 17 cielo coperto +8.7° perc. +6° Assenti 17 S max 38.2 Ostro 90 % 1013 hPa 20 pioggia leggera +8.4° perc. +6.4° 0.13 mm 12.5 S max 32.1 Ostro 95 % 1013 hPa 23 pioggia leggera +8.3° perc. +6.7° 0.19 mm 9.5 SSE max 19.2 Scirocco 99 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 18:17

