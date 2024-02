Previsioni Meteo Enna per oggi Sabato 24 Febbraio

StrettoWeb

Il meteo a Enna per Sabato 24 Febbraio sarà caratterizzato da condizioni instabili con piogge leggere e moderate durante gran parte della giornata.

Notte:

Durante la notte, a partire dalle 04:00, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,4°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore a +9,9°C. Il vento soffierà da Sud Est con una velocità di 8,4km/h, con raffiche fino a 17,8km/h. Le precipitazioni raggiungeranno i 0.25mm, mentre l’umidità sarà al 93% e la pressione atmosferica a 1045hPa.

Mattina:

Durante la mattina, le piogge leggere continueranno con intensità variabile. Le temperature oscilleranno tra +9,3°C e +13,9°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 37,4km/h. L’umidità diminuirà leggermente durante le ore mattutine, passando dal 95% al 61%. Le precipitazioni si manterranno tra 0.11mm e 0.71mm.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 49% e il 73%. Le temperature caleranno leggermente, con valori compresi tra +12,4°C e +10,5°C. Il vento si manterrà costante da direzioni variabili, con raffiche fino a 30,1km/h. Le precipitazioni raggiungeranno un picco di 0.77mm.

Sera:

Durante la sera, le piogge continueranno ad interessare Enna con intensità variabile, accompagnate da una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +7,4°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 5,7km/h. Le precipitazioni saranno ancora presenti con valori intorno ai 1.34mm. L’umidità si manterrà elevata intorno al 93%.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Sabato 24 Febbraio a Enna indicano un’instabilità atmosferica con piogge leggere e moderate per gran parte della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del vento e di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera +9.9° perc. +8.9° 0.57 mm 8.1 ESE max 12.7 Scirocco 94 % 1038 hPa 8 cielo coperto +10° perc. +9.4° prob. 19 % 9.4 SSE max 25.7 Scirocco 87 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +13° perc. +12.1° 0.21 mm 19.4 SSO max 34.6 Libeccio 67 % 1012 hPa 14 pioggia leggera +13.6° perc. +12.6° 0.71 mm 19.6 SSO max 32.8 Libeccio 62 % 1010 hPa 17 pioggia leggera +9.1° perc. +9.1° 0.49 mm 4 SSO max 4.3 Libeccio 85 % 1011 hPa 20 pioggia leggera +7.5° perc. +6.7° 0.39 mm 5.4 S max 5.7 Ostro 92 % 1012 hPa 23 pioggia leggera +7.6° perc. +5.8° 0.57 mm 9.8 SO max 20.7 Libeccio 92 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:54

