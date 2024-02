Previsioni Meteo Enna per oggi Mercoledì 14 Febbraio

StrettoWeb

Il tempo a Enna per mercoledì 14 Febbraio si presenterà piuttosto stabile e con un’alternanza di nuvolosità che influenzerà le condizioni meteorologiche. Durante la notte il cielo sarà parzialmente coperto da nuvole sparse, con temperature comprese tra i 7.4°C e i 5.2°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest ad una velocità di 11.3km/h, con raffiche fino a 20.8km/h, e una modesta probabilità del 21% di precipitazioni.

Man mano che ci avvicineremo alla mattina di mercoledì 14 Febbraio, la nuvolosità si diraderà e la copertura nuvolosa diminuirà fino al pomeriggio quando avremo un cielo sereno e poche nuvole, con una minima probabilità di piogge. Le temperature aumenteranno, raggiungendo i 12.3°C, con un leggero calo della percezione a 10.6°C.

Nel corso della sera, il cielo rimarrà sgombro da nuvole. Le temperature scenderanno, con un calo significativo fino a 2.6°C, accusando un’ulteriore diminuzione della percezione a -0.2°C. Il vento soffierà da Nord, con una velocità tra i 9.5km/h e i 10km/h, e l’umidità raggiungerà l’89% con una pressione atmosferica costante di 1024hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per mercoledì 14 Febbraio a Enna indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo prevalentemente sereno e temperature in aumento, seppur con un abbassamento delle minime durante la sera.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 7° perc. 4.7° prob. 21 % 12.5 NNO max 23.5 Maestrale 85 % 1020 hPa 8 poche nuvole 8.2° perc. 5.6° Assenti 15.2 N max 35.2 Tramontana 70 % 1021 hPa 11 cielo sereno 11.9° perc. 10.2° Assenti 22.1 N max 36.5 Tramontana 42 % 1021 hPa 14 cielo sereno 11.7° perc. 10° Assenti 19.8 N max 30.6 Tramontana 41 % 1020 hPa 17 cielo sereno 5° perc. 2.9° Assenti 8.8 N max 11 Tramontana 75 % 1022 hPa 20 cielo sereno 3° perc. 0.7° Assenti 8.5 NNO max 9.4 Maestrale 88 % 1024 hPa 23 cielo sereno 2.6° perc. -0.2° Assenti 10 N max 9.8 Tramontana 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:56

