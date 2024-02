Previsioni Meteo Enna per oggi Giovedì 15 Febbraio

StrettoWeb

Per le previsioni meteo di Giovedì 15 Febbraio a Enna, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili e serene. La copertura nuvolosa rimarrà intorno allo 0% durante l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra 1.9°C e 15.5°C, con una leggera percezione di freddo dovuta ad una temperatura percepita inferiore alle cifre indicate.

La velocità del vento si manterrà tra i 4.6km/h e i 18.6km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali, come Nord, Nord – Nord Ovest e Nord Est. Non sono previste raffiche di vento significative né precipitazioni.

Dalla mattina fino al pomeriggio, il cielo rimarrà limpido e senza nuvole; le temperature gradualmente aumenteranno, passando da 1.9°C alle prime ore del mattino a 15.5°C nel primo pomeriggio. Ci si attendono condizioni di bel tempo ideali per svolgere attività all’aperto.

Nel corso della sera, le temperature tenderanno a scendere leggermente, mantenendosi comunque in un range compreso tra i 4.4°C e i 7.2°C, con una leggera presenza di nuvole che svanirà gradualmente.

In conclusione, le previsioni per Giovedì 15 Febbraio a Enna indicano un’eccellente giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni o variazioni climatiche significative. Sia chi si rechi al lavoro che chi voglia godersi del tempo libero all’aperto troverà condizioni meteorologiche ottimali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 1.9° perc. -1° Assenti 9.8 NNO max 9.6 Maestrale 86 % 1024 hPa 8 cielo sereno 7.2° perc. 5.3° Assenti 10.1 N max 15.5 Tramontana 59 % 1024 hPa 11 cielo sereno 14.8° perc. 13° Assenti 13.1 N max 18.5 Tramontana 27 % 1022 hPa 14 cielo sereno 15.1° perc. 13.4° Assenti 14.1 N max 17.1 Tramontana 30 % 1021 hPa 17 cielo sereno 7.2° perc. 5.9° Assenti 7.6 NNE max 7.3 Grecale 57 % 1022 hPa 20 cielo sereno 5° perc. 3.9° Assenti 5.7 NE max 5.6 Grecale 56 % 1023 hPa 23 cielo sereno 4.4° perc. 4.4° Assenti 3.9 NE max 4.3 Grecale 56 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:57

