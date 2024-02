Previsioni Meteo Enna per domani Venerdì 23 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Venerdì 23 Febbraio a Enna promettono un’evoluzione climatica interessante, con variazioni significative nelle condizioni meteorologiche durante la giornata. La giornata inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 37% nella prima parte della notte. Le temperature saranno fresche, attestandosi intorno ai 3.8°C, con una percezione termica invariata. La direzione del vento sarà prevalentemente da Ovest, con velocità comprese tra i 3.1km/h e i 4.3km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con un’alta percentuale di nuvole che potrebbe toccare il 100% verso le prime ore del mattino. Le temperature si alzeranno, raggiungendo i 9.6°C, ma la percezione termica potrebbe risultare più fresca, intorno ai 7.4°C, a causa di un aumento della velocità del vento che potrà arrivare fino a 27.8km/h. L’umidità sarà significativamente elevata, con valori intorno al 77% mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo coperto, temperature che oscilleranno tra gli 11.1°C e i 12.8°C, e una velocità del vento costante che potrà raggiungere i 34.7km/h. L’umidità resterà intorno al 58% mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1013-1014hPa.

Verso la sera, tuttavia, è previsto un cambiamento repentino. Le previsioni meteo indicano la comparsa di pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno agli 8°C, ma la percezione termica potrebbe risultare più fredda, intorno ai 6.8°C, a causa di un rallentamento della velocità del vento, che si affievolirà agli 8.5km/h. La pioggia leggera, con intensità variabile tra 0.1mm e 0.35mm, sarà accompagnata da un’umidità alta e una pressione atmosferica di 1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 23 Febbraio a Enna evidenziano un passaggio netto dalle condizioni di parzialmente nuvoloso della notte e della mattina alle precipitazioni attese nella sera. È consigliabile essere preparati per questi repentini mutamenti climatici, soprattutto nel corso del pomeriggio e della sera. Resta sempre consigliabile consultare le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti delle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 3.8° perc. 3.8° Assenti 3.1 O max 4.3 Ponente 96 % 1019 hPa 3 cielo coperto 3.6° perc. 3.6° Assenti 2.7 SO max 4.7 Libeccio 97 % 1018 hPa 6 cielo coperto 6.3° perc. 6.3° Assenti 4 S max 9.5 Ostro 92 % 1017 hPa 9 cielo coperto 9.6° perc. 7.4° Assenti 15.2 SSO max 27.8 Libeccio 77 % 1016 hPa 12 cielo coperto 12.8° perc. 11.7° Assenti 26.7 SSO max 34.7 Libeccio 58 % 1014 hPa 15 cielo coperto 11.4° perc. 10.3° Assenti 25.3 SSO max 36.4 Libeccio 65 % 1013 hPa 18 pioggia leggera 8° perc. 6.8° 0.1 mm 7.4 S max 13.6 Ostro 95 % 1015 hPa 21 pioggia leggera 8° perc. 7.4° 0.11 mm 5.4 SSE max 6.9 Scirocco 97 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 18:04

