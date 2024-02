Previsioni Meteo Enna per domani Venerdì 16 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Enna per la giornata di Venerdì 16 Febbraio mostrano una tendenza a copertura nuvolosa persistente per gran parte della giornata. Durante la notte, ci si aspetta un cielo parzialmente nuvoloso con una leggera diminuzione della temperatura fino a 4.4°C, con una percezione di freddo simile. Il vento soffierà a una velocità modesta di 3.1 km/h da nord-est.

Nel corso della mattina, la nuvolosità tenderà a aumentare, con una copertura quasi totale durante le prime ore. La temperatura oscillerà tra i 4.4°C e i 11.5°C, con una percezione di freddo che si manterrà costante. Il vento sarà relativamente leggero, con velocità variabili tra i 2.2km/h e i 4.9km/h, provenienti da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, la previsione meteo indica una situazione pressoché invariata con cielo coperto e temperatura massima che raggiungerà i 14.5°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare a una velocità massima di 9.8km/h proveniente da sud-sud ovest.

Dalla tarda sera in poi, la nuvolosità rimarrà alta e la temperatura scenderà gradualmente, raggiungendo i 5.7°C alla mezzanotte. Il vento si manterrà debole, con una velocità che non supererà i 3km/h e proveniente principalmente da direzioni meridionali.

In conclusione, per Venerdì 16 Febbraio a Enna, possiamo aspettarci una giornata caratterizzata da copertura nuvolosa costante e temperature in aumento, con venti deboli che non dovrebbero influenzare significativamente le condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 4.4° perc. 4.4° Assenti 3.1 NE max 3.7 Grecale 56 % 1023 hPa 3 nubi sparse 4.2° perc. 4.2° Assenti 0.9 NNO max 2.4 Maestrale 56 % 1022 hPa 6 nubi sparse 4.4° perc. 4.4° Assenti 0.5 O max 2.2 Ponente 54 % 1023 hPa 9 cielo coperto 11.5° perc. 9.9° Assenti 4.9 S max 4.8 Ostro 45 % 1022 hPa 12 cielo coperto 14.5° perc. 13° Assenti 9.4 S max 8.6 Ostro 40 % 1021 hPa 15 cielo coperto 12.8° perc. 11.5° Assenti 9.6 SSO max 8.6 Libeccio 51 % 1021 hPa 18 cielo coperto 6.9° perc. 6.9° Assenti 2.2 SSO max 2.7 Libeccio 81 % 1023 hPa 21 cielo coperto 5.9° perc. 5.9° Assenti 0.4 SSE max 2 Scirocco 85 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:57

