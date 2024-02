Previsioni Meteo Enna per domani Mercoledì 21 Febbraio

StrettoWeb

Mercoledì 21 Febbraio vedrà previsioni del tempo che indicheranno variazioni significative della meteorologia durante la giornata. Nel corso della notte, ci si aspettano condizioni di cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si manterrà sui 6°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a 4.7°C, a causa di una velocità del vento di 6.7km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 6.8km/h. Le precipitazioni sono stimate intorno al 14%, con un’umidità all’85% e una pressione atmosferica di 1020hPa.

Durante le prime ore del giorno, la copertura nuvolosa si manterrà elevata, ma con una lieve diminuzione, passando al 99%. Le condizioni rimarranno comunque prevalentemente nuvolose con una temperatura che si aggirerà attorno ai 4.4°C. La velocità del vento sarà costante a 5.7km/h con una prospettiva di precipitazioni dell’ordine del 25%.

Man mano che il mattino procede, la copertura nuvolosa continuerà a diminuire, assestandosi intorno al 79% entro le prime ore della mattina. La temperatura aumenterà gradualmente fino a 10.6°C, con una velocità del vento che aumenterà a 8.9km/h e una umidità all’66%. La pressione atmosferica, invece, si manterrà sui 1022hPa.

Nel corso del pomeriggio, la situazione della copertura nuvolosa varierà tra il 45% e il 67%, con temperature che oscilleranno tra i 10°C e i 13.6°C. La velocità del vento aumenterà fino a 12.9km/h con un’umidità massima del 72%.

La sera vedrà una riduzione della copertura nuvolosa, con valori compresi tra il 4% e il 59%, e temperature in diminuzione attorno ai 5.4°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Febbraio a Enna mostrano una giornata inizialmente coperta, con una graduale diminuzione delle nuvole nel corso del giorno e un’accresciuta velocità del vento. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per adattarsi al meglio alle condizioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 6° perc. 4.7° prob. 14 % 6.7 NNE max 6.8 Grecale 85 % 1020 hPa 3 cielo coperto 5.6° perc. 4.6° prob. 31 % 5.6 NNE max 5.5 Grecale 85 % 1020 hPa 6 cielo coperto 4.4° perc. 3.2° prob. 25 % 5.7 N max 5.7 Tramontana 90 % 1021 hPa 9 nubi sparse 10.6° perc. 9.4° Assenti 8.9 N max 13.8 Tramontana 66 % 1022 hPa 12 nubi sparse 13.5° perc. 12.2° Assenti 11.4 NNE max 16.4 Grecale 49 % 1020 hPa 15 nubi sparse 11.7° perc. 10.5° Assenti 10.7 E max 14.2 Levante 61 % 1020 hPa 18 nubi sparse 6.3° perc. 5.3° Assenti 5.8 ENE max 6.7 Grecale 87 % 1023 hPa 21 cielo sereno 4.4° perc. 3.2° Assenti 5.6 NNE max 5.6 Grecale 90 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 18:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.