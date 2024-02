Previsioni Meteo Enna per domani Lunedì 19 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Lunedì 19 Febbraio a Enna indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo sarà generalmente sereno con una leggera percentuale di nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 5°C, con una leggera sensazione di freddo percepita. I venti soffieranno a una velocità costante, provenienti dal Nord – Nord Ovest.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 55%, ma le precipitazioni rimarranno assenti. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10.7°C verso le ore 8:00 e i 12.7°C verso le ore 9:00. I venti tenderanno a provenire da Ovest – Sud Ovest, con una velocità compresa tra i 4km/h e gli 8.2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 44%.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente e si prevede un’umidità intorno al 56%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 15.6°C verso le ore 13:00. I venti soffieranno con una certa intensità, provenienti sempre da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 13.5km/h.

Mentre ci avvicineremo alla sera, il cielo sarà coperto al 100% e le temperature si abbasseranno fino a 6.4°C verso le ore 22:00. I venti, seppur meno intensi, potrebbero portare una leggera probabilità di precipitazioni (2%) dalle ore 22:00, mantenendo un’umidità elevata intorno all’86-88%.

In conclusione, le previsioni meteo indicano leggere variazioni delle condizioni del cielo e delle temperature nel corso della giornata, senza tuttavia segnalare fenomeni di precipitazioni significativi. Chiunque si prepari per la giornata dovrebbe tenere in considerazione l’abbigliamento adatto alle temperature e all’umidità previste.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 5.1° perc. 3.9° Assenti 5.9 NNO max 5.9 Maestrale 65 % 1029 hPa 3 nubi sparse 4.8° perc. 3.4° Assenti 6.6 NNO max 6.3 Maestrale 65 % 1027 hPa 6 nubi sparse 4.7° perc. 3.4° Assenti 6.2 NNO max 6 Maestrale 69 % 1027 hPa 9 nubi sparse 12.7° perc. 11.2° Assenti 5 OSO max 5.2 Libeccio 44 % 1025 hPa 12 nubi sparse 15.4° perc. 13.9° Assenti 12.4 OSO max 12.5 Libeccio 38 % 1023 hPa 15 nubi sparse 14.2° perc. 13.2° Assenti 13.3 OSO max 13.1 Libeccio 56 % 1021 hPa 18 cielo coperto 7.7° perc. 7.7° Assenti 4.1 OSO max 6.6 Libeccio 90 % 1022 hPa 21 cielo coperto 6.5° perc. 5.8° Assenti 5.1 N max 5 Tramontana 88 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 18:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.