Previsioni Meteo Enna per domani Lunedì 12 Febbraio

Le previsioni meteo per Enna per Lunedì 12 Febbraio sono state analizzate in dettaglio, e i risultati sono di estremo interesse. Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre la temperatura oscillerà intorno ai 2-3°C, con una leggera percezione di freddo a causa di una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. La pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1009hPa, con una probabilità trascurabile di precipitazioni.

Nelle ore successive, durante la mattina, il cielo a tratti si presenterà sereno, con una percentuale di copertura nuvolosa che aumenterà leggermente. La temperatura si alzerà gradualmente, raggiungendo i 7-9°C, ma la percezione sarà di circa 5-7°C a causa di un vento proveniente da Ovest – Nord Ovest. La velocità del vento si manterrà costante tra i 7-15km/h, con una leggera diminuzione dell’umidità intorno al 90%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un cambiamento significativo con un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto al pomeriggio. La temperatura massima si attesterà intorno ai 10-11°C, con la percezione di freddo che sarà leggermente superiore alla temperatura effettiva. Si prevede una leggera aumento della velocità del vento, che si manterrà leggermente più sostenuta fino a 20km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Alla sera la nuvolosità diminuirà, dando spazio a poche nubi, con una temperatura intorno ai 4-6°C e un leggero vento proveniente da Ovest. La pressione atmosferica crescerà leggermente e si attesterà su valori intorno ai 1011hPa.

Basandoci su queste analisi, si consiglia di vestirsi adeguatamente per affrontare le temperature più fredde durante la mattina e di essere preparati per un cielo coperto nel pomeriggio. Soprattutto, è importante rimanere aggiornati sulle previsioni meteo ufficiali, in modo da poter pianificare al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 2.9° perc. 0.6° prob. 12 % 8.1 ONO max 10.2 Maestrale 93 % 1009 hPa 3 cielo sereno 2.6° perc. 0.6° prob. 6 % 7.1 O max 6.9 Ponente 91 % 1010 hPa 6 cielo sereno 2.1° perc. -0.1° prob. 1 % 7.5 O max 7.4 Ponente 93 % 1010 hPa 9 nubi sparse 9.1° perc. 6.8° prob. 2 % 15.4 ONO max 23 Maestrale 61 % 1010 hPa 12 nubi sparse 11.6° perc. 10° prob. 1 % 18.1 ONO max 22.9 Maestrale 44 % 1009 hPa 15 cielo coperto 10.3° perc. 8.8° prob. 9 % 18 O max 22.6 Ponente 55 % 1008 hPa 18 nubi sparse 4.8° perc. 2.8° prob. 11 % 8.2 O max 13.9 Ponente 89 % 1011 hPa 21 nubi sparse 4.4° perc. 4.4° prob. 4 % 4.4 ONO max 4.5 Maestrale 91 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 17:53

