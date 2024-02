Previsioni Meteo Enna per domani Giovedì 8 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 8 Febbraio a Enna si presentano stabili e piuttosto miti. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa del 5%. Le temperature oscilleranno intorno ai 4.4°C, con una percezione termica di 2.7°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 7.3 km/h provenendo prevalentemente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche attese di 7.4 km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 87% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Mantenedosi su valori abbastanza simili, la situazione non varierà molto durante la mattina. Il cielo rimarrà sereno con una leggera nuvolosità, le temperature saliranno fino a toccare i 12°C e la percezione termica si aggirerà intorno ai 10.7°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 11.9 km/h e le raffiche arriveranno a 16.8 km/h. Le precipitazioni resteranno assenti, mentre l’umidità si ridurrà al 56% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Per il pomeriggio, le condizioni rimarranno favorevoli, nonostante un lieve aumento della copertura nuvolosa (fino al 7%). Le temperature si manterranno gradevoli, raggiungendo i 15.6°C, con una percezione termica di 14.1°C. Il vento soffierà con una velocità di 14.3 km/h, provenendo dall’Ovest – Nord Ovest, e le raffiche saranno attese fino a 20.6 km/h. Ancora una volta, non ci saranno precipitazioni e l’umidità si aggirerà intorno al 35%, con una pressione atmosferica di 1016hPa.

La sera sarà caratterizzata da una leggera presenza di nuvole (21%), con temperature che tenderanno a scendere fino a 9.1°C e una percezione termica di 7.7°C. Il vento rallenterà la sua corsa a 9.1 km/h, provenendo dall’Ovest, con raffiche previste fino a 12.2 km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità aumenterà leggermente al 67% mentre la pressione atmosferica salirà a 1015hPa.

In sintesi, domani a Enna godremo di una giornata caratterizzata dal sole e da temperature miti, ideali per svolgere attività all’aperto. Il vento aumenterà la sua intensità nel corso della giornata, ma non ci saranno precipitazioni significative. Resta soltanto da godersi una giornata all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 4.6° perc. 2.8° Assenti 7.6 ONO max 7.5 Maestrale 82 % 1017 hPa 3 cielo sereno 4.4° perc. 2.6° Assenti 7.7 NO max 7.6 Maestrale 90 % 1016 hPa 6 cielo sereno 4.4° perc. 2.8° Assenti 6.8 NO max 6.9 Maestrale 88 % 1017 hPa 9 cielo sereno 12° perc. 10.7° Assenti 7.7 ONO max 11.9 Maestrale 56 % 1016 hPa 12 cielo sereno 16.2° perc. 14.7° Assenti 15.9 O max 20.7 Ponente 34 % 1015 hPa 15 cielo sereno 15.2° perc. 13.8° Assenti 16.6 ONO max 19.5 Maestrale 40 % 1014 hPa 18 poche nuvole 7.6° perc. 6.5° Assenti 7 ONO max 7.7 Maestrale 75 % 1016 hPa 21 cielo sereno 6.1° perc. 5.2° Assenti 5.3 ONO max 5.3 Maestrale 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 17:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.