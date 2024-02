Previsioni Meteo Enna per domani Giovedì 15 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Febbraio a Enna sono incentrate su un clima stabile e temperato. Durante la notte, il cielo sarà sereno e le temperature oscilleranno intorno ai 2 gradi Celsius, con una lieve percezione di freddo. Il vento soffierà da nord-nordovest a una velocità di circa 9 chilometri all’ora, senza segnalazioni di precipitazioni.

La mattina proseguirà con condizioni meteorologiche simili: cielo sereno e lieve aumento delle temperature. I valori massimi si attesteranno attorno ai 11 gradi, con una percezione di calore di circa 9 gradi. Il vento tenderà a diminuire progressivamente fino a raggiungere una velocità di 6,6 chilometri all’ora.

Nel primo pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un prolungamento delle condizioni atmosferiche serene, con un lieve aumento delle temperature che raggiungeranno i 14 gradi. La percezione di calore sarà di circa 12 gradi, e il vento soffierà sempre da nord-nordovest, a una velocità di 5 chilometri all’ora, senza segnalazioni di precipitazioni.

Anche nella fascia oraria del tardo pomeriggio e della sera, le previsioni meteo di Enna rimarranno pressoché invariate: cielo sereno, temperature intorno ai 7 gradi e vento leggero proveniente da est-nordest.

In sintesi, per Giovedì 15 Febbraio a Enna sono attese condizioni meteorologiche stabili e temperature in aumento, atte a garantire una giornata piacevole e gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 2.5° perc. -0.2° Assenti 9.5 NNO max 9.4 Maestrale 90 % 1024 hPa 3 cielo sereno 2.1° perc. -0.6° Assenti 9.2 NNO max 8.9 Maestrale 86 % 1023 hPa 6 cielo sereno 2° perc. -0.5° Assenti 8.6 NNO max 8.3 Maestrale 68 % 1024 hPa 9 cielo sereno 11.2° perc. 9.2° Assenti 6.6 NNO max 9.1 Maestrale 33 % 1023 hPa 12 cielo sereno 15.5° perc. 13.8° Assenti 5.1 NNO max 10.2 Maestrale 26 % 1021 hPa 15 cielo sereno 14.8° perc. 13.2° Assenti 3.5 NNO max 8.2 Maestrale 31 % 1020 hPa 18 cielo sereno 5.8° perc. 5.8° Assenti 3.2 ENE max 3.5 Grecale 63 % 1022 hPa 21 cielo sereno 4.7° perc. 4.7° Assenti 4.5 NE max 4.5 Grecale 63 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:56

