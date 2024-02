Previsioni Meteo Enna: Domani Lunedì 5 Febbraio con sole

StrettoWeb

Il 5 Febbraio a Enna, le previsioni meteo prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature piuttosto miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 6 gradi, con una leggera copertura nuvolosa pari al 0%. Il vento soffierà da Nord-Nordovest a una velocità intorno agli 8 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 8-9 km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si aggirerà intorno al 50-56%.

Al sorgere del sole, la temperatura si manterrà intorno ai 6 gradi, con una leggera diminuzione dell’umidità. Durante la mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente fino a raggiungere i 13.9 gradi intorno alle 09:00. Il vento si manterrà costante da Nord-Nordovest, con una copertura nuvolosa ancora pari allo 0%.

Nel pomeriggio, il clima sarà mite, con temperature che si aggireranno intorno ai 15-18 gradi. Il vento, proveniente da Nordovest, sarà leggermente più sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 13 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente e l’umidità si manterrà intorno al 31-36%.

Alla sera, il termometro segnerà un lieve calo, attestandosi intorno ai 7-9 gradi. Il vento verrà da Nord-Nordovest, abbassandosi a 7-8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà nulla, l’umidità si ridurrà leggermente, e le precipitazioni continueranno ad essere assenti.

In conclusione, il 5 Febbraio a Enna sarà caratterizzato da una giornata molto mite, con cielo sereno e temperature in aumento. Il vento sarà moderato, e le precipitazioni non saranno previste, offrendo un contesto climatico ideale per godersi la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 6.3° perc. 4.5° Assenti 8.8 N max 8.4 Tramontana 50 % 1029 hPa 3 cielo sereno 5.9° perc. 4.3° Assenti 7.8 N max 7.6 Tramontana 56 % 1028 hPa 6 cielo sereno 5.9° perc. 4.2° Assenti 7.9 NNO max 7.6 Maestrale 56 % 1029 hPa 9 cielo sereno 13.9° perc. 12.4° Assenti 6.2 NNO max 7.7 Maestrale 41 % 1028 hPa 12 cielo sereno 18.1° perc. 16.8° Assenti 8.6 NO max 11.6 Maestrale 31 % 1027 hPa 15 cielo sereno 17.1° perc. 16° Assenti 8.6 ONO max 13.9 Maestrale 41 % 1026 hPa 18 cielo sereno 9.1° perc. 8° Assenti 7.5 N max 7 Tramontana 54 % 1028 hPa 21 cielo sereno 7.9° perc. 6.6° Assenti 7.5 NNO max 7.3 Maestrale 43 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:46

