Previsioni Meteo Enna: Domani Domenica 4 Febbraio con sole

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 4 Febbraio a Enna promettono una giornata con condizioni meteo stabili e piacevoli. La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno per tutto il periodo, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature saranno fresche durante la notte, con valori compresi tra i 4°C e i 4.5°C, ma inizieranno gradualmente a salire con l’avanzare del giorno. Durante la mattina, le temperature oscilleranno tra i 6.3°C e i 12.8°C, mentre nel pomeriggio raggiungeranno un massimo di 17.4°C. Nel corso della sera, le temperature si attesteranno intorno ai 6.1°C.

I venti soffieranno da direzione Nord – Nord Ovest durante le prime ore del giorno, con una velocità media compresa tra i 7.1km/h e i 9.7km/h. Nel corso del pomeriggio, si intensificheranno leggermente arrivando a toccare i 18.5km/h. Le raffiche di vento rimarranno assenti in tutto l’arco della giornata.

Non sono previste precipitazioni nell’intero arco della giornata, confermando il periodo di bel tempo e cielo sereno. L’umidità sarà moderata, con valori che oscilleranno tra il 34% e il 63%.

In sintesi, Domenica 4 Febbraio a Enna si prospetta come una giornata dal meteo stabile e piacevole, con cielo sereno e temperature in graduale aumento. Soprattutto durante il pomeriggio, sarà possibile godere di condizioni meteo ottimali per trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 4° perc. 2.2° Assenti 7.2 NNO max 7.1 Maestrale 59 % 1030 hPa 3 cielo sereno 4.4° perc. 2.3° Assenti 8.4 NNO max 8.3 Maestrale 61 % 1030 hPa 6 cielo sereno 4.6° perc. 2.5° Assenti 8.5 NNO max 8.2 Maestrale 64 % 1030 hPa 9 cielo sereno 12.8° perc. 11.2° Assenti 7.4 NO max 9.7 Maestrale 43 % 1028 hPa 12 cielo sereno 17.1° perc. 15.8° Assenti 11.4 NO max 15.8 Maestrale 34 % 1027 hPa 15 cielo sereno 15.9° perc. 14.6° Assenti 11.2 NNO max 16.2 Maestrale 41 % 1026 hPa 18 cielo sereno 7.5° perc. 6° Assenti 8.4 N max 7.8 Tramontana 57 % 1028 hPa 21 cielo sereno 6.6° perc. 5.2° Assenti 7.3 NNO max 7.1 Maestrale 50 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.