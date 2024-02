Previsioni Meteo Crotone per oggi Venerdì 16 Febbraio

StrettoWeb

La giornata di Venerdì 16 Febbraio a Crotone sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa minima, garantendo una piacevole sensazione di freschezza. Le temperature si manterranno intorno ai 10-14°C, con una lieve brezza proveniente prevalentemente da direzioni settentrionali.

Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno invariate, con cielo sereno e una lieve diminuzione dell’umidità atmosferica. La temperatura percepita aumenterà gradualmente, garantendo un clima mite e piacevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il meteo a Crotone resterà stabile, con cielo sereno e un aumento della temperatura fino a superare i 14°C, resi ancora più gradevoli dalla relativa assenza di vento e precipitazioni.

Al tramonto e durante la sera, il cielo resterà sereno e la temperatura si manterrà intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Di conseguenza, il Venerdì 16 Febbraio a Crotone si prospetta come una giornata dalla meteo contingente favorevole, perfetta per svolgere attività all’aperto o per godersi momenti di relax immersi in un clima mite e sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 10.2° perc. 9.1° Assenti 9.4 NNO max 12.2 Maestrale 70 % 1021 hPa 8 cielo sereno 12° perc. 10.9° Assenti 4.9 ONO max 6.8 Maestrale 63 % 1022 hPa 11 cielo sereno 14.3° perc. 13.2° Assenti 3.1 SSE max 6 Scirocco 57 % 1022 hPa 14 cielo sereno 14.4° perc. 13.5° Assenti 7.2 S max 7.2 Ostro 60 % 1021 hPa 17 cielo sereno 12.6° perc. 11.7° Assenti 10.6 SO max 12.8 Libeccio 71 % 1022 hPa 20 cielo sereno 12.1° perc. 11.3° Assenti 11.3 SO max 15 Libeccio 75 % 1023 hPa 23 cielo sereno 12° perc. 11.2° Assenti 10.4 SO max 14.3 Libeccio 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 17:46

