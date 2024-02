Previsioni Meteo Crotone per oggi Martedì 13 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 13 Febbraio a Crotone segnalano un inizio della giornata con pochi nuvolosi e una temperatura intorno agli 11°C alle prime ore del mattino. Il vento soffierà da nord con una velocità di circa 8-9 chilometri all’ora.

Mentre ci avviciniamo alla tarda mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente a nubi sparse, con una temperatura che raggiungerà i 13.6°C. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi intorno ai 5-6 chilometri all’ora, ma cambierà direzione, provenendo sempre dal nord. Le precipitazioni rimarranno scarse, con una probabilità inferiore al 5%.

Nel corso del pomeriggio, la situazione meteo comincerà a mutare significativamente, con il cielo che si coprirà completamente, portando a cielo coperto e un aumento della temperatura di circa un grado. Le previsioni indicano anche un aumento della velocità del vento, che potrebbe raggiungere i 30 chilometri all’ora. La probabilità di precipitazioni aumenterà, arrivando al 32% alle 15:00.

Nel tardo pomeriggio, tra le 16:00 e le 17:00, sono previste piogge leggere con una probabilità di 100% e una temperatura che oscillerà intorno ai 14°C, ma la percezione della temperatura sarà di circa 13°C. Il vento potrebbe aumentare, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 42.8 chilometri all’ora.

Al tramonto, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con temperature che si manterranno attorno ai 13°C e un’alta velocità del vento proveniente sempre dal nord. Le probabilità di precipitazioni resteranno piuttosto elevate, con valori intorno al 60-70%.

Per quanto riguarda la notte e il resto della serata, la situazione si manterrà invariata, con cielo coperto e probabilità di piogge leggere. La temperatura tenderà a diminuire leggermente, con valori appena superiori ai 12°C.

Nel complesso, le previsioni indicano un martedì 13 Febbraio con temperature miti, ma con la possibilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio e in serata, insieme a venti sostenuti provenienti dal nord. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni e agli aggiornamenti meteo per rimanere al sicuro e preparati per le condizioni atmosferiche in evoluzione.

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 11.1° perc. 10° prob. 12 % 8.9 NNO max 9.7 Maestrale 65 % 1010 hPa 8 nubi sparse 12.4° perc. 11.2° prob. 7 % 6.3 NO max 8 Maestrale 58 % 1012 hPa 11 nubi sparse 14.5° perc. 13.4° Assenti 8.2 NNE max 14.9 Grecale 56 % 1013 hPa 14 cielo coperto 14.5° perc. 13.6° prob. 28 % 16.8 N max 29.2 Tramontana 64 % 1013 hPa 17 pioggia leggera 13.6° perc. 12.8° 0.11 mm 29.3 N max 42.8 Tramontana 70 % 1015 hPa 20 cielo coperto 12.6° perc. 11.8° prob. 44 % 25.5 NNO max 34.1 Maestrale 72 % 1016 hPa 23 nubi sparse 12° perc. 10.9° prob. 9 % 29.6 NNO max 46.7 Maestrale 65 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:42

