Previsioni Meteo Crotone per oggi Giovedì 15 Febbraio

Le previsioni meteo per giovedì 15 febbraio a Crotone promettono condizioni stabili e asciutte per l’intera giornata. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature attorno ai 7 gradi, ma la sensazione di freddo sarà accentuata dalla leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità intorno ai 11km/h.

Durante la mattina, le temperature saliranno gradualmente, portando condizioni piacevoli con cielo sereno e copertura nuvolosa nulla. Tuttavia, il vento aumenterà leggermente di intensità raggiungendo punte intorno ai 29km/h nelle ore centrali del mattino. La sensazione di freschezza sarà comunque attutita dall’assenza di precipitazioni.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà piacevole con temperature massime intorno ai 16 gradi e una leggera diminuzione della velocità del vento, garantendo un ambiente confortevole e poco ventoso. Nonostante una lieve diminuzione della pressione atmosferica, ci si aspetta un cielo sereno e un’umidità che si manterrà intorno al 45%.

La sera e la notte vedranno temperature più fresche, con minime intorno ai 9 gradi, cielo sereno e una leggera crescita dell’umidità. Il vento diminuirà ulteriormente, mantenendosi costante intorno ai 9km/h da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per giovedì 15 febbraio a Crotone prevedono un cielo limpido e temperature piacevoli, con un accentramento del vento nelle ore mattutine. Sia il mattino che il pomeriggio saranno ideali per godersi una passeggiata o attività all’aperto, mentre la sera e la notte si consiglia di coprirsi leggermente per preservare il calore corporeo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Febbraio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 7.2° perc. 5.1° Assenti 11 NO max 13.4 Maestrale 41 % 1022 hPa 8 cielo sereno 11.5° perc. 9.9° Assenti 15.6 N max 40.4 Tramontana 44 % 1023 hPa 11 cielo sereno 15.5° perc. 14.2° Assenti 29 N max 40.7 Tramontana 45 % 1022 hPa 14 cielo sereno 15.9° perc. 14.8° Assenti 26 N max 38.7 Tramontana 51 % 1021 hPa 17 cielo sereno 11.3° perc. 10.3° Assenti 11.8 NNO max 13.4 Maestrale 68 % 1022 hPa 20 cielo sereno 10.1° perc. 9° Assenti 9 NO max 9 Maestrale 72 % 1023 hPa 23 cielo sereno 9.4° perc. 8.1° Assenti 9.1 NO max 9 Maestrale 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 17:45

