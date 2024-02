Previsioni Meteo Crotone per Mercoledì 7 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 7 Febbraio a Crotone mostrano una costante e ampia copertura nuvolosa per l’intera giornata. Durante la notte, il cielo sarà coperto al cento per cento, con temperature che si manterranno intorno ai 11.8°C e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest che si manterrà costante a 10 km/h. L’umidità rimarrà alta al 66%.

Nel corso della mattina, il cielo resterà coperto al cento per cento, con temperature che aumenteranno fino a raggiungere i 13.8°C alle 09:00. La brezza leggera da Sud – Sud Ovest continuerà a soffiare a 4.3 km/h, con un’umidità che si manterrà intorno al 56%. Nessuna precipitazione è prevista per questa fascia oraria.

Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa rimarrà al cento per cento, con temperature che si manterranno intorno ai 16.2°C alle 13:00. Il vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 17.5 km/h da Sud e un’umidità del 57%. Nessuna precipitazione è prevista per questo periodo.

Anche la sera sarà caratterizzata da un cielo coperto al cento per cento, con temperature che scenderanno fino a 13.4°C alle 23:00. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest soffierà a 9.3 km/h, con una riduzione dell’umidità al 57%.

In sintesi, Mercoledì 7 Febbraio a Crotone sarà caratterizzato da una costante copertura nuvolosa e temperature moderate, senza precipitazioni in vista.保

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Febbraio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 12.1° perc. 11.2° Assenti 5.5 OSO max 7.7 Libeccio 68 % 1021 hPa 3 cielo coperto 11.8° perc. 10.8° Assenti 7.6 SO max 10 Libeccio 66 % 1019 hPa 6 cielo coperto 11.5° perc. 10.3° Assenti 5 OSO max 8.1 Libeccio 61 % 1019 hPa 9 cielo coperto 13.8° perc. 12.8° Assenti 1.3 SSO max 4.3 Libeccio 56 % 1018 hPa 12 cielo coperto 16.3° perc. 15.4° Assenti 11.4 S max 13.8 Ostro 54 % 1016 hPa 15 cielo coperto 15.8° perc. 15.1° Assenti 10.8 S max 16.8 Ostro 65 % 1014 hPa 18 cielo coperto 14° perc. 13.2° Assenti 8.8 OSO max 13.8 Libeccio 69 % 1014 hPa 21 cielo coperto 13.6° perc. 12.6° Assenti 8.8 NNO max 10.4 Maestrale 61 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 17:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.