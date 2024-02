Previsioni Meteo Crotone per domani Venerdì 9 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per il 9 Febbraio a Crotone mostrano un inizio giornata con cielo sereno e copertura nuvolosa quasi inesistente. Durante la notte, le temperature si aggireranno intorno agli 11.7°C, con una leggera sensazione di freddo di 10.7°C dovuta alla presenza di un vento leggero. La velocità del vento si manterrà costante attorno ai 8.4km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 9.1km/h. Le precipitazioni e l’umidità si manterranno a livelli bassi.

Mentre il mattino avanza, si prevede un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di poche nuvole, ma nulla di significativo. Le temperature saliranno lievemente, toccando i 14.6°C intorno alle 9:00. La percezione delle temperature sarà piacevole, intorno ai 13.6°C, nonostante un aumento della velocità del vento fino a 20.9km/h, con raffiche fino a 24.7km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. Le condizioni di precipitazioni rimarranno assenti, ma l’umidità crescerà leggermente.

Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà sempre di più, con una previsione di cielo coperto dal 13:00 fino alla sera. Le temperature massime saranno intorno ai 16.5°C, ma la percezione sarà di soli 15.7°C, a causa del vento che soffierà a 30.1km/h, con raffiche fino a 33.7km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà ulteriormente insieme alla pressione atmosferica che si manterrà costante. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti.

In serata, le condizioni meteorologiche peggioreranno ulteriormente: il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno attorno ai 14.1°C e una percezione di freddo di 13.7°C. Il vento aumenterà ulteriormente la sua intensità, con raffiche fino a 52.2km/h, mantenendo la stessa direzione proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno all’82%, con la pressione atmosferica che inizierà ad abbassarsi. Le precipitazioni rimarranno comunque assenti.

In conclusione, per Venerdì 9 Febbraio a Crotone ci attendiamo una giornata con un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche, in cui l’umidità e la velocità del vento saranno in aumento, pur rimanendo assenti le precipitazioni. Sii preparato per affrontare una giornata ventosa e umida, con cielo coperto per gran parte della giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Febbraio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 11.7° perc. 10.7° Assenti 8.4 O max 9.1 Ponente 66 % 1014 hPa 3 cielo sereno 11.4° perc. 10.1° Assenti 7.2 NO max 7.1 Maestrale 60 % 1012 hPa 6 cielo sereno 11.1° perc. 9.8° Assenti 6.5 O max 6 Ponente 57 % 1012 hPa 9 poche nuvole 14.6° perc. 13.6° Assenti 9.4 SSO max 13.4 Libeccio 59 % 1012 hPa 12 nubi sparse 16.3° perc. 15.7° Assenti 23.2 S max 30.1 Ostro 63 % 1010 hPa 15 cielo coperto 15.3° perc. 14.8° Assenti 23.3 SSO max 33.2 Libeccio 73 % 1009 hPa 18 cielo coperto 14° perc. 13.6° Assenti 23 SSO max 34.1 Libeccio 83 % 1009 hPa 21 cielo coperto 14.1° perc. 13.7° Assenti 29.1 SSO max 45.2 Libeccio 81 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:37

