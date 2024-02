Previsioni Meteo Crotone per domani Venerdì 23 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Febbraio a Crotone indicano condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, ma con cielo coperto per gran parte della giornata.

Durante la notte le nuvole sparse lasceranno spazio al cielo coperto con un leggero calo delle temperature. La mattina il cielo rimarrà coperto, con temperatura che aumenterà gradualmente, raggiungendo i 15.5°C entro le 09:00 e i 16.3°C entro le 10:00.

Nel pomeriggio il cielo continuerà a essere coperto e le temperature si manterranno intorno ai 15-16°C. Il vento, proveniente da sud, soffierà con intensità superiore ai 25km/h, portando un senso di freschezza nell’aria.

Anche di sera il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 12°C e una leggera diminuzione della velocità del vento.

In generale, ci si aspetta un’umidità elevata durante l’intera giornata, con venti che soffieranno principalmente da sud e sud-ovest.

Le previsioni del tempo per Crotone suggeriscono di tenere a portata di mano un ombrello, soprattutto durante la mattina e il pomeriggio, e di vestirsi adeguatamente contro il vento fresco proveniente da sud. Resta comunque consigliabile consultare fonti ufficiali per ottenere aggiornamenti in tempo reale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Febbraio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 9.8° perc. 9.1° Assenti 6.7 OSO max 7.2 Libeccio 45 % 1016 hPa 3 cielo coperto 9.6° perc. 8.2° Assenti 9.4 SO max 10.9 Libeccio 55 % 1014 hPa 6 cielo coperto 9.8° perc. 8.7° Assenti 8.5 SO max 10.9 Libeccio 67 % 1014 hPa 9 cielo coperto 15.5° perc. 14.5° Assenti 22 SSO max 29.2 Libeccio 56 % 1013 hPa 12 cielo coperto 15.8° perc. 15.2° Assenti 32.8 S max 37.5 Ostro 65 % 1012 hPa 15 cielo coperto 14.8° perc. 14.4° Assenti 29.8 S max 39.3 Ostro 78 % 1011 hPa 18 cielo coperto 12.1° perc. 11.6° Assenti 10.2 SSO max 15.2 Libeccio 87 % 1012 hPa 21 cielo coperto 11.9° perc. 11.2° Assenti 12.9 SSO max 20.9 Libeccio 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 17:52

