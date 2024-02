Previsioni Meteo Crotone per domani Sabato 24 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 24 Febbraio a Crotone promettono una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con possibili piogge leggere e cielo coperto durante gran parte della giornata.

Durante la notte, si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C, con una leggera sensazione di fresco dovuta ai venti che soffieranno da Sud – Sud Ovest a 14,5km/h.

Al risveglio, nella mattina, il cielo sarà ancora coperto e la pioggia leggera farà la sua comparsa. Le temperature saliranno leggermente, ma l’umidità sarà alta al 83%, con venti che potranno raggiungere i 47,5km/h.

Nel pomeriggio, il quadro non cambierà molto: cielo coperto, piogge leggere e temperature intorno ai +15°C. I venti si manterranno sostenuti, con raffiche che potranno arrivare fino a 39,6km/h.

In serata, il cielo coperto darà spazio a nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature tenderanno a diminuire, ma l’umidità rimarrà alta al 91%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 24 Febbraio a Crotone indicano una giornata instabile, con piogge leggere e temperature che si manterranno nella media stagionale. È consigliabile prestare attenzione all’abbigliamento e avere l’ombrello sempre a portata di mano per affrontare al meglio le condizioni atmosferiche mutevoli di domani.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Febbraio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.6° perc. +12.1° Assenti 14.5 SSO max 25.6 Libeccio 84 % 1012 hPa 3 cielo coperto +12.4° perc. +11.7° Assenti 12.9 SSO max 24.1 Libeccio 75 % 1012 hPa 6 cielo coperto +12.2° perc. +11.7° prob. 28 % 15.1 SSO max 38.6 Libeccio 85 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +14.8° perc. +14.3° 0.19 mm 20.7 SSO max 44.7 Libeccio 77 % 1013 hPa 12 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° prob. 52 % 30.9 S max 38.9 Ostro 73 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +15.2° perc. +14.7° 0.13 mm 29.3 S max 39.6 Ostro 76 % 1012 hPa 18 nubi sparse +11.9° perc. +11.5° prob. 24 % 9.1 SSO max 14.4 Libeccio 91 % 1013 hPa 21 cielo coperto +11.9° perc. +11.5° prob. 32 % 7.8 SSO max 11.2 Libeccio 89 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 18:06

