Previsioni Meteo Crotone per domani Giovedì 15 Febbraio

Il tempo a Crotone giovedì 15 Febbraio si manterrà stabile e sereno per l’intera giornata, con una leggera variabilità delle condizioni meteorologiche. Durante la notte, ci si aspetta un cielo sereno con una temperatura intorno ai 7-8°C e un leggero vento proveniente da Nord Ovest con velocità attorno ai 12-13 km/h.

Al risveglio del mattino, le condizioni rimarranno stabili con un cielo sereno e una leggera aumento delle temperature, che si attesterà intorno ai 9-10°C. Tuttavia, il vento proveniente sempre da Nord Ovest potrebbe aumentare la percezione di fresco, con velocità che raggiungeranno fino a 24 km/h.

Nelle ore del pomeriggio, il meteo non subirà variazioni significative. La copertura nuvolosa rimarrà praticamente assente, con temperature che raggiungeranno i 15-16°C e una percezione di fresco leggermente più accentuata a causa del vento proveniente da Nord con velocità attorno ai 25-27 km/h.

Anche durante la sera, ci sarà un cielo sereno e una leggera diminuzione delle temperature, con valori che scenderanno intorno ai 9-10°C, mantenendo comunque la percezione di freddo a causa della presenza del vento.

In generale, le previsioni del tempo a Crotone per giovedì 15 Febbraio indicano che le condizioni meteo saranno caratterizzate da cielo sereno, vento leggero e temperature miti, ideali per chiunque voglia godersi una giornata tranquilla e soleggiata nella splendida città di Crotone.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Febbraio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 8.2° perc. 6.1° Assenti 12.3 NO max 21.7 Maestrale 56 % 1022 hPa 3 cielo sereno 7.6° perc. 5.3° Assenti 12.7 NO max 21.6 Maestrale 48 % 1021 hPa 6 cielo sereno 7.4° perc. 5.5° Assenti 10.3 NO max 12.6 Maestrale 43 % 1022 hPa 9 cielo sereno 14.4° perc. 13° Assenti 25.2 N max 38.2 Tramontana 40 % 1022 hPa 12 cielo sereno 15.9° perc. 14.6° Assenti 26.5 N max 35.4 Tramontana 40 % 1021 hPa 15 cielo sereno 15.5° perc. 14.5° Assenti 20.9 N max 35 Tramontana 51 % 1021 hPa 18 cielo sereno 11° perc. 9.8° Assenti 11.6 NO max 13.1 Maestrale 62 % 1022 hPa 21 cielo sereno 10° perc. 8.9° Assenti 10.4 NO max 13.8 Maestrale 71 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:43

