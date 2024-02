Previsioni Meteo Crotone per domani Domenica 18 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 18 Febbraio a Crotone promettono una giornata stabile e piacevole. Durante la notte, ci attendiamo cielo sereno con una leggera variazione nella copertura nuvolosa intorno al 1-4%. Le temperature oscilleranno tra i 9°C e gli 11.6°C, con una leggera sensazione di fresco dovuta alla temperatura percepita che si aggira tra gli 8-10.6°C. Il vento soffierà a velocità moderata, dai 5 ai 10.6 km/h, provenendo principalmente dalla direzione Nord – Nord Ovest.

Al sorgere del sole, il cielo mostrerà alcune nubi sparse, con una copertura nuvolosa intorno al 24-33%. Le temperature saliranno, raggiungendo valori tra i 11.5°C e i 15.8°C durante la mattina. La sensazione termica sarà abbastanza confortevole, con valori compresi tra 10.6°C e 14.8°C. Il vento protrà intensificarsi leggermente, arrivando a soffiare a una velocità di 9.3-12.2 km/h, prevalentemente dalla direzione Nord – Nord Est.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si libererà ulteriormente, lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa stabile intorno al 6-10%. Le temperature massime saranno di circa 18°C, con una sensazione di 17°C. Il vento proveniente da Nord Est soffierà a una velocità di 11.3-12.9 km/h.

In serata, il cielo sereno continuerà a dominare, con una copertura nuvolosa costante al 0-6%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili intorno ai 11-11.4°C, mentre la temperatura percepita sarà tra i 10-10.5°C. Il vento si abbasserà leggermente, soffiando a una velocità compresa tra i 5.9 e i 7.6 km/h, prevalentemente dalla direzione Ovest – Sud Ovest.

Complessivamente, la giornata di Domenica 18 Febbraio a Crotone si prospetta come una giornata piacevole e stabile, con temperature gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Si consiglia di prendere in considerazione queste previsioni meteo per pianificare al meglio la propria giornata e poter sfruttare al meglio le condizioni atmosferiche favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 10° perc. 8.9° Assenti 9.6 NNO max 9.1 Maestrale 70 % 1029 hPa 3 cielo sereno 9.4° perc. 7.8° Assenti 10.6 NNO max 12.2 Maestrale 77 % 1029 hPa 6 cielo sereno 9.1° perc. 7.4° Assenti 10.6 NNO max 11.9 Maestrale 78 % 1029 hPa 9 poche nuvole 15.8° perc. 14.8° Assenti 11.3 NNE max 17.7 Grecale 52 % 1029 hPa 12 poche nuvole 18° perc. 17° Assenti 12.3 NE max 13.7 Grecale 45 % 1028 hPa 15 cielo sereno 16.6° perc. 15.7° Assenti 5.6 E max 5.1 Levante 50 % 1027 hPa 18 cielo sereno 11.3° perc. 10.5° Assenti 7.6 OSO max 7.2 Libeccio 78 % 1027 hPa 21 cielo sereno 11.4° perc. 10.5° Assenti 6.4 NO max 6.1 Maestrale 72 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 17:46

