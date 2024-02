Previsioni Meteo Crotone per domani Domenica 11 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 11 Febbraio a Crotone indicano una giornata caratterizzata da una marcata presenza di nuvole, con possibili precipitazioni nel pomeriggio. Guardando più nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 15.1°C, con una percezione termica di 14.4°C. I venti soffieranno da sud con una velocità di 39.4km/h, con raffiche fino a 61.9km/h. Vi è inoltre una probabilità del 56% di precipitazioni, con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1001hPa.

Nelle prime ore della mattina, il cielo rimarrà coperto con una lieve diminuzione della copertura nuvolosa al 98%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 14.9°C, con una percezione di 14°C. Il vento soffierà da sud-sud ovest a una velocità di 28.7km/h, con raffiche fino a 55.8km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 16%, con un’umidità che salirà al 61% e una pressione atmosferica costante a 1001hPa.

Durante la mattina, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 69%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17°C, con una percezione termica di 16.3°C. Il vento soffierà sempre da sud a una velocità di 15.6km/h, con raffiche fino a 21.6km/h. La probabilità di precipitazioni salirà al 60%, con un’umidità al 59% e una pressione atmosferica costante al valore di 1000hPa.

Nel primo pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente al 100%, con possibili precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 17.3°C, con una percezione termica di 16.3°C. Il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di 28.8km/h, con raffiche che si alzeranno fino al 47%. La probabilità di precipitazioni rimarrà stabile al 72%, con un’umidità del 47% e una pressione atmosferica costante a 999hPa.

Nel tardo pomeriggio, la pioggia leggera sarà la caratteristica principale, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature diminuiranno leggermente, attestandosi intorno ai 15.1°C con una percezione di 14.2°C. Il vento soffierà da ovest-sud ovest a una velocità di 13.7km/h. La probabilità di precipitazioni sarà dell’ordine del 58%, con un’umidità al 1000hPa.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con una percezione di 11.6°C. Il vento soffierà da sud a una velocità di 23.8km/h, con raffiche fino a 44%. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta al 84%, con un’umidità al 1000hPa.

In conclusione, Domenica 11 Febbraio a Crotone si prospetta come una giornata caratterizzata da cielo coperto, con possibili precipitazioni nel pomeriggio e temperature che si manterranno nella media di stagione. Si consiglia di prestare particolare attenzione alla guida e di munirsi di abbigliamento adeguato in caso di precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Febbraio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 15.1° perc. 14.4° prob. 56 % 39.4 S max 61.9 Ostro 67 % 1001 hPa 3 nubi sparse 14.4° perc. 13.8° prob. 44 % 24.7 SSO max 51.8 Libeccio 74 % 1000 hPa 6 cielo coperto 12° perc. 11.6° prob. 32 % 10 S max 15.6 Ostro 89 % 999 hPa 9 nubi sparse 17° perc. 16.3° prob. 60 % 15.6 S max 21.6 Ostro 59 % 1000 hPa 12 nubi sparse 18.3° perc. 17.4° prob. 72 % 27.9 SSO max 33.1 Libeccio 45 % 999 hPa 15 pioggia leggera 15.1° perc. 14.2° 0.13 mm 8.7 OSO max 13.7 Libeccio 58 % 1000 hPa 18 cielo coperto 12° perc. 11.1° prob. 76 % 9 SSO max 14.8 Libeccio 70 % 1002 hPa 21 cielo coperto 11.8° perc. 10.8° prob. 8 % 5.9 OSO max 6.1 Libeccio 67 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:39

