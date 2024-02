Previsioni Meteo Cosenza per oggi Mercoledì 7 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 7 Febbraio a Cosenza indicano un cielo coperto per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, raggiungendo il 100% sin dalle prime ore del mattino.

Durante la notte, ci si aspetta una temperatura di circa 9.1°C con una leggera percezione di freddo a 8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere e probabilità di precipitazioni intorno al 7%. L’umidità sarà del 73% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel corso della mattina, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative. La temperatura oscillerà tra i 10.5°C e i 15.3°C, con una percezione di freddo che si manterrà costante. La velocità del vento sarà compresa tra i 5.6 e gli 8.2 km/h, proveniente dalla direzione sud – sud est.

Nel pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i 18°C, ma la percezione di freddo sarà di circa 16.8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 12.3 km/h provenienti da ovest – sud ovest.

Anche durante la sera, le condizioni meteorologiche non cambieranno significativamente: ci si può aspettare una temperatura di circa 9.1°C, con una percezione di freddo minore, intorno agli 8.5°C. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche intorno ai 7.9 km/h provenienti da sud.

In conclusione, Mercoledì 7 Febbraio a Cosenza sarà caratterizzato da un cielo coperto per l’intera giornata, condizioni meteorologiche stabili e temperature in linea con il periodo invernale. Si consiglia di prestare attenzione alla guida e di vestirsi adeguatamente per il clima fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Febbraio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 10.8° perc. 9.1° Assenti 7.9 SSE max 10.1 Scirocco 48 % 1022 hPa 8 cielo coperto 12.8° perc. 11.5° Assenti 5.6 S max 8.7 Ostro 49 % 1020 hPa 11 cielo coperto 17.7° perc. 16.4° Assenti 6.9 SO max 9.2 Libeccio 35 % 1017 hPa 14 cielo coperto 17.2° perc. 15.9° Assenti 7.3 OSO max 11.8 Libeccio 39 % 1015 hPa 17 cielo coperto 11° perc. 9.8° Assenti 5.4 S max 7 Ostro 60 % 1016 hPa 20 cielo coperto 10.1° perc. 8.7° Assenti 6.3 S max 7.5 Ostro 59 % 1016 hPa 23 cielo coperto 9.1° perc. 8° prob. 7 % 7.6 S max 9.1 Ostro 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 17:39

