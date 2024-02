Previsioni Meteo Cosenza per oggi Giovedì 15 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 15 Febbraio a Cosenza promettono una giornata stabile e soleggiata. La mattina inizierà con cielo sereno e temperature in lieve aumento. Alle 08:00, la temperatura sarà di 10.2°C con una leggera brezza proveniente da nord-est. Successivamente, alle 11:00, ci si aspetta che la temperatura raggiunga i 14.8°C, con un vento leggero da ovest – nord ovest.

Il pomeriggio proseguirà con cielo sereno e temperature piacevoli. Alle 15:00, ci si aspetta una temperatura di 14°C e un leggero aumento dell’umidità al 52%. Nel tardo pomeriggio, alle 17:00, la temperatura si manterrà intorno ai 9.1°C con una lieve brezza proveniente da sud – sud est.

La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno. Alle 20:00, la temperatura si attesterà attorno agli 8.3°C con una leggera brezza proveniente da est – sud est. Durante le ore notturne, le temperature si manterranno intorno ai 7-8°C con un aumento dell’umidità, raggiungendo il 78% alle 23:00.

Complessivamente, il meteo per Giovedì 15 Febbraio a Cosenza si preannuncia stabile, con cielo sereno e temperature in aumento nella prima metà della giornata, seguite da un moderato calo verso sera. Le condizioni meteo dovrebbero essere ideali per svolgere attività all’aperto e godersi una piacevole giornata primaverile.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 6.4° perc. 5.2° Assenti 6.5 ESE max 6 Scirocco 46 % 1021 hPa 8 cielo sereno 10.2° perc. 8.3° Assenti 0.8 NE max 3.5 Grecale 39 % 1022 hPa 11 cielo sereno 14.8° perc. 13.3° Assenti 7 ONO max 8.5 Maestrale 37 % 1022 hPa 14 cielo sereno 14.9° perc. 13.6° Assenti 6.4 ONO max 8.6 Maestrale 45 % 1021 hPa 17 cielo sereno 9.1° perc. 9.1° Assenti 2.8 SSE max 3.2 Scirocco 73 % 1023 hPa 20 cielo sereno 8.3° perc. 7.6° Assenti 5.9 ESE max 5.3 Scirocco 74 % 1023 hPa 23 cielo sereno 7.8° perc. 7.2° Assenti 5.2 E max 5 Levante 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:48

