Previsioni Meteo Cosenza per Mercoledì 7 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Cosenza per Mercoledì 7 Febbraio indicano condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose per gran parte della giornata. Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa che varia tra il 46% e il 97%. Le temperature si manterranno intorno ai 9-9.5°C, con una leggera sensazione di freddo di 8-8.4°C e una umidità compresa tra il 57% e il 63%. I venti soffieranno a una velocità compresa tra i 6.6km/h e i 10.5km/h, provenienti prevalentemente da direzione Sud – Sud Est.

Con il sorgere del sole, la copertura nuvolosa aumenterà al 100%. Durante la mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un massimo di 15.6°C intorno alle ore 9:00. L’umidità inizierà a diminuire, stabilendosi intorno al 40-51%. I venti manterranno una velocità moderata variando tra i 6.2km/h e i 10.5km/h, provenienti da direzioni comprese tra Sud Ovest e Sud.

Nel pomeriggio, non si verificheranno variazioni significative, con il cielo rimasto completamente coperto e le temperature stabili intorno ai 17.7°C intorno alle ore 12:00, per poi diminuire gradualmente fino a raggiungere i 12.4°C intorno alle 16:00. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1015-1023hPa.

All’imbrunire, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un lieve calo delle temperature fino a 9.3°C intorno alle 23:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 74% intorno alle 23:00.

In sintesi, Mercoledì 7 Febbraio a Cosenza si prospetta una giornata caratterizzata da nuvole persistenti, temperature miti e venti moderati. Tieni in considerazione queste previsioni per organizzare al meglio le tue attività e vestiti in base alle condizioni climatiche previste.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Febbraio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 9.2° perc. 8.4° Assenti 6.6 S max 8.6 Ostro 63 % 1023 hPa 3 cielo coperto 9.4° perc. 8.3° Assenti 7.8 SSE max 10.4 Scirocco 61 % 1021 hPa 6 cielo coperto 9.5° perc. 8.4° Assenti 8.2 SSE max 10.5 Scirocco 55 % 1021 hPa 9 cielo coperto 15.6° perc. 14.4° Assenti 6.2 SSO max 8.6 Libeccio 43 % 1019 hPa 12 cielo coperto 17.7° perc. 16.6° Assenti 7.5 OSO max 11.7 Libeccio 38 % 1017 hPa 15 cielo coperto 15.3° perc. 14.3° Assenti 5.9 OSO max 8.3 Libeccio 56 % 1015 hPa 18 cielo coperto 10.6° perc. 9.4° Assenti 5.7 SSE max 7.6 Scirocco 64 % 1016 hPa 21 cielo coperto 10° perc. 8.8° Assenti 6.5 SSO max 7.6 Libeccio 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 17:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.