Previsioni Meteo Cosenza per domani Venerdì 9 Febbraio

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Febbraio a Cosenza promettono una giornata variegata dal punto di vista meteorologico. Nella notte, si prevede un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa all’1% e temperature comprese tra 8.3°C e 7.1°C. Il vento soffierà a una velocità media di 7.6km/h provenendo da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 9.6km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà alta, attestandosi al 90%.

In mattinata, il cielo sarà comunque prevalentemente sereno con una lieve formazione di poche nuvole. Le temperature aumenteranno, raggiungendo i 14.8°C verso le 09:00 e i 15.9°C verso le 10:00. Il vento tenderà a soffiare da Sud Ovest a una velocità compresa tra 8.4km/h e 10.7km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa raggiungendo il 100% nelle prime ore del pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 17.7°C, con una leggera diminuzione verso sera. Il vento sarà più moderato, con velocità tra i 5.6km/h e gli 8.6km/h, proveniendo principalmente da direzioni Sud e Sud Est.

In serata, il cielo coperto rimarrà immutato, con leggere variazioni nelle temperature che oscilleranno tra i 12.2°C e i 13.1°C. Il vento lascerà gradualmente spazio a brezze più leggere, variando tra i 7.6km/h e gli 8.2km/h.

In sintesi, la giornata di Venerdì a Cosenza si presenterà con un’alternanza di condizioni meteorologiche, passando da cielo sereno a cielo coperto. Le temperature resteranno piuttosto miti, con un massimo di 17.7°C, mentre il vento non dovrebbe raggiungere velocità preoccupanti.

Chiaramente, per ottenere previsioni più dettagliate è consigliabile consultare fonti ufficiali o servizi meteorologici specifici, in modo da pianificare al meglio le attività all’aperto in base alle condizioni atmosferiche attese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 8.3° perc. 7.1° Assenti 7.6 SSE max 9.6 Scirocco 90 % 1016 hPa 3 cielo sereno 8.4° perc. 7.2° Assenti 7.8 SE max 10 Scirocco 90 % 1014 hPa 6 cielo sereno 8.6° perc. 7.7° Assenti 6.6 S max 8.9 Ostro 89 % 1014 hPa 9 poche nuvole 14.8° perc. 13.8° Assenti 8.4 SO max 12.5 Libeccio 58 % 1013 hPa 12 nubi sparse 17.4° perc. 16.3° Assenti 7.6 OSO max 13.1 Libeccio 41 % 1011 hPa 15 cielo coperto 16.7° perc. 15.7° Assenti 5.6 S max 7.8 Ostro 48 % 1009 hPa 18 cielo coperto 13.2° perc. 11.8° Assenti 8.6 ESE max 7.8 Scirocco 47 % 1009 hPa 21 cielo coperto 12.4° perc. 10.8° Assenti 9 ESE max 7.6 Scirocco 41 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:40

