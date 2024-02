Previsioni Meteo Cosenza per domani Venerdì 23 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Cosenza per Venerdì 23 Febbraio indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature relativamente miti. Durante la notte, ci si può attendere una copertura nuvolosa intorno all’80-90% con temperature che si manterranno sopra gli 8°C. I venti saranno moderati, con velocità intorno ai 12-16km/h, provenienti prevalentemente da sud. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si aggirerà intorno al 65-70%.

Alzandoci al mattino, il cielo resterà coperto al 100% e le temperature oscilleranno tra i 10°C e i 14°C, percepite come leggermente più elevate grazie alla bassa velocità dei venti. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%. Le condizioni meteo non dovrebbero registrare variazioni significative durante questa fascia oraria.

Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa rimarrà al 100% con temperature massime intorno ai 16-17°C. La velocità del vento calerà lievemente, attestandosi sui 9-10km/h da Sud-Ovest. L’assenza di precipitazioni continuerà e l’umidità tenderà a diminuire leggermente, oscillando attorno al 35-45%.

In serata, il meteo a Cosenza vedrà condizioni simili, con cielo nuvoloso al 100% e temperature che si manterranno intorno agli 11-12°C. I venti tenderanno a diminuire leggermente, mentre l’umidità resterà alta intorno al 60-65%.

In sintesi, Venerdì 23 Febbraio a Cosenza ci si può aspettare una giornata con cielo coperto, temperature lievemente al di sopra della media stagionale e venti moderati provenienti da Sud-Sud Ovest. L’assenza di precipitazioni renderà la giornata ideale per svolgere le attività quotidiane senza particolari disagi legati alle condizioni meteo. Infine, l’umidità sarà costantemente alta, ma non eccessiva, durante tutta la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 8.1° perc. 6° Assenti 12.2 SSO max 15.8 Libeccio 64 % 1017 hPa 3 cielo coperto 8.1° perc. 6.1° Assenti 11.8 S max 15.9 Ostro 66 % 1015 hPa 6 cielo coperto 8.5° perc. 6.6° Assenti 11 S max 14.5 Ostro 74 % 1015 hPa 9 cielo coperto 14° perc. 12.8° Assenti 10 SO max 16.6 Libeccio 53 % 1013 hPa 12 cielo coperto 15.6° perc. 14.3° Assenti 8.6 SO max 15.5 Libeccio 41 % 1012 hPa 15 cielo coperto 15.6° perc. 14.4° Assenti 9.6 OSO max 13.4 Libeccio 45 % 1011 hPa 18 cielo coperto 10.8° perc. 9.5° Assenti 11.9 S max 16.2 Ostro 61 % 1013 hPa 21 cielo coperto 11.7° perc. 10.6° Assenti 10.2 S max 15.1 Ostro 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 17:55

