Previsioni Meteo Cosenza per domani Venerdì 16 Febbraio

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Febbraio a Cosenza suggeriscono condizioni generalmente stabili durante la giornata, anche se con qualche lieve variazione nel corso delle ore.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, e le temperature oscilleranno attorno ai 7.5 gradi, una leggera brezza soffierà da Est con velocità intorno ai 5.9 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con copertura nuvolosa minima. Le temperature aumenteranno, arrivando a 12.7 gradi verso le 8:00 del mattino, con una leggera diminuzione dell’umidità.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con una leggera variazione nella direzione del vento. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 17 gradi, accompagnate da una lieve crescita della copertura nuvolosa.

Nella sera, la situazione inizia a cambiare con l’arrivo di nuvole sparse e una leggera diminuzione della temperatura.

In sintesi, il meteo per Venerdì 16 Febbraio a Cosenza sarà caratterizzato da un cielo per lo più sereno durante la prima parte della giornata, seguito da un aumento della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature mostreranno una tendenza al rialzo fino al pomeriggio, per poi diminuire leggermente nelle ore serali. Il vento soffierà con intensità leggera, provenendo principalmente da Est – Sud Est e Sud Est. L’umidità dell’aria si manterrà a livelli moderati.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Febbraio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 7.7° perc. 6.9° Assenti 5.9 E max 5.6 Levante 78 % 1023 hPa 3 cielo sereno 7.5° perc. 6.6° Assenti 6.1 E max 5.4 Levante 73 % 1022 hPa 6 cielo sereno 7.4° perc. 6.2° Assenti 6.7 ESE max 5.9 Scirocco 66 % 1023 hPa 9 cielo sereno 14.6° perc. 13.4° Assenti 1.7 NO max 2.8 Maestrale 49 % 1022 hPa 12 cielo sereno 16.9° perc. 15.9° Assenti 6.3 ONO max 5.6 Maestrale 46 % 1021 hPa 15 cielo sereno 15.6° perc. 14.7° Assenti 5.4 NO max 5.5 Maestrale 56 % 1021 hPa 18 poche nuvole 10.3° perc. 9.5° Assenti 4.9 E max 4.6 Levante 79 % 1023 hPa 21 nubi sparse 10° perc. 9.8° Assenti 4.8 E max 4.5 Levante 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:48

