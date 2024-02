Previsioni Meteo Cosenza per domani Sabato 10 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo di Sabato 10 Febbraio a Cosenza, confermano un trend costantemente nuvoloso durante l’intera giornata. Durante la notte e le prime ore della mattina, il cielo resterà coperto e la temperatura si manterrà intorno ai 12°C, con una leggera sensazione di fresco che si attesterà intorno ai 10-11°C. Il vento proverrà da direzione Sud, con velocità comprese tra i 10 e i 20 km/h, anche se le raffiche potranno raggiungere i 30 km/h.

Durante la tarda mattinata e il primo pomeriggio, il cielo continuerà ad essere completamente coperto e le temperature subiranno un lieve aumento, attestandosi attorno ai 16-18°C. Tuttavia, il vento aumenterà sopratutto nelle zone aperte, con raffiche che potranno superare i 50 km/h.

Il quadro meteorologico si complicherà ulteriormente nel tardo pomeriggio e verso sera, con l’arrivo di precipitazioni. In particolare, dalla tarda sera e per le prime ore della notte ci si aspetta una pioggia di intensità variabile. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, senza però scendere al di sotto dei 11-13°C.

La copertura nuvolosa resterà al massimo, così come la velocità del vento e le raffiche, che potrebbero raggiungere quota 70 km/h.

La previsione dettagliata sulle precipitazioni descrive una progressiva intensificazione nel corso della serata, con valori che arriveranno a toccare tra i 0,5 e 2 mm di pioggia.

Tutte queste informazioni derivano da dati accuratamente analizzati e rappresentano un valido strumento per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto durante la giornata di Sabato 10 Febbraio a Cosenza.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Febbraio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 11.7° perc. 10° Assenti 10.8 S max 11.5 Ostro 40 % 1006 hPa 3 cielo coperto 11.4° perc. 9.9° Assenti 13.8 S max 19.4 Ostro 47 % 1006 hPa 6 cielo coperto 12.4° perc. 11° Assenti 11.1 SSO max 17.3 Libeccio 47 % 1005 hPa 9 cielo coperto 16.8° perc. 15.7° prob. 8 % 15.4 SSO max 51.2 Libeccio 43 % 1004 hPa 12 cielo coperto 17.2° perc. 15.9° prob. 8 % 15.7 SSO max 50.8 Libeccio 39 % 1003 hPa 15 cielo coperto 15.4° perc. 14.4° prob. 8 % 19 SSO max 48.6 Libeccio 50 % 1001 hPa 18 pioggia leggera 14° perc. 13.2° 0.81 mm 31 SSO max 68.8 Libeccio 69 % 1000 hPa 21 pioggia leggera 12.6° perc. 12° 0.38 mm 20.9 SSO max 63.4 Libeccio 80 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.