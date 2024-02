Previsioni Meteo Cosenza per domani Giovedì 22 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 22 Febbraio a Cosenza promettono una giornata con condizioni meteorologiche generalmente stabili e temperature in lieve aumento.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai 6 gradi Celsius, creando una sensazione di fresco leggero.

Nelle prime ore della mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 7%. Le temperature saliranno a circa 9 gradi Celsius, garantendo un inizio di giornata piacevole.

Durante la mattinata, la copertura nuvolosa continuerà ad aumentare con la presenza di poche nuvole, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si alzeranno fino a toccare i 15 gradi Celsius, rendendo l’ambiente piacevolmente mite.

Nel pomeriggio, le nubi si faranno più presenti con una copertura che raggiungerà il 33%, tuttavia le precipitazioni rimarranno assenti. Le temperature si manterranno intorno ai 15 gradi, mantenendo un clima confortevole.

In serata, la copertura nuvolosa crescerà fino al 71%, senza segnalazioni di precipitazioni. Le temperature si abbasseranno leggermente, scendendo verso gli 8 gradi Celsius.

In generale, il vento soffierà prevalentemente da sud e sud-ovest, con velocità variabili comprese tra i 5 e i 17 km/h. L’umidità si manterrà su valori medi intorno al 70%, garantendo condizioni atmosferiche stabili. La pressione atmosferica rimarrà costante intorno ai 1019 hPa.

In conclusione, Giovedì 22 Febbraio a Cosenza si prospetta come una giornata caratterizzata da cielo in prevalenza sereno con lievi annuvolamenti, temperature in lieve aumento e nessuna previsione di precipitazioni. Prestare attenzione alla leggera diminuzione delle temperature serali e notturne.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Febbraio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 6.7° perc. 6.7° Assenti 3.5 SSE max 4 Scirocco 71 % 1024 hPa 3 cielo sereno 6.3° perc. 6.3° Assenti 4.4 SSE max 4.8 Scirocco 72 % 1023 hPa 6 cielo sereno 6.5° perc. 5.7° Assenti 5.5 SSE max 5.8 Scirocco 70 % 1023 hPa 9 cielo sereno 13.7° perc. 12.4° Assenti 9.3 SO max 12 Libeccio 51 % 1022 hPa 12 cielo sereno 15.3° perc. 14.1° Assenti 12.3 SO max 15.2 Libeccio 48 % 1020 hPa 15 nubi sparse 14.2° perc. 13.1° Assenti 10.9 OSO max 14.8 Libeccio 53 % 1019 hPa 18 nubi sparse 9.6° perc. 8° Assenti 10.9 SSO max 14.1 Libeccio 72 % 1019 hPa 21 nubi sparse 8.4° perc. 6.3° Assenti 12.5 S max 17.6 Ostro 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 17:54

