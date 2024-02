Previsioni Meteo Cosenza per domani Giovedì 15 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Febbraio a Cosenza suggeriscono condizioni predominanti di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima sarà di 15.7°C intorno alle ore 13:00 mentre la minima sarà di 5.3°C durante le prime ore del mattino. La temperatura percepita coinciderà con la temperatura effettiva per la maggior parte delle ore, mostrando una sensazione di calma e stabilità termica.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il termometro segnerà 6°C con un leggero calo alle 05:00 a 5.3°C. La ventosità sarà costante, muovendosi tra i 4.3km/h e i 5.1km/h, con una prevalenza di direzione da Sud a Sud-Est, e ultimo alle 23:00 quando calerà a 1.8km/h. La presenza di nuvole sarà assente durante tutta la notte, con una umidità che si manterrà intorno al 47-59% e una pressione atmosferica costante a 1023hPa.

Passando alla mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura inizierà a salire. Alle 06:00 sarà di 5.3°C, raggiungendo un massimo di 12.4°C alle 09:00. La ventosità diminuirà gradualmente dalle prime ore del mattino, arrivando a 0.9km/h alle 08:00, mentre la direzione del vento cambierà da Sud a Sud-Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e l’umidità si attesterà attorno al 36-49%, con una pressione che rimarrà costante.

Nel corso del pomeriggio il cielo manterrà la sua serenità. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 15.5°C a mezzogiorno, mentre la ventosità aumenterà leggermente, raggiungendo una velocità di 5.5km/h alle 15:00 con una direzione da Nord a Nord-Est e Nord-Ovest, inoltre l’umidità subirà un moderato incremento, attestandosi intorno al 44%. La pressione atmosferica subirà una leggera diminuzione.

Infine, durante la sera, il cielo si manterrà sereno. La temperatura continuerà a scendere gradualmente, arrivando a 7.4°C alle 23:00. La ventosità mostrerà un leggero calo, raggiungendo 2.9km/h alle 23:00, con una direzione costante da Sud-Est. L’umidità e la pressione atmosferica aumenteranno, attestandosi rispettivamente intorno al 75-77% e a 1023hPa.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 6° perc. 6° Assenti 4.6 SSE max 4.8 Scirocco 59 % 1023 hPa 3 cielo sereno 5.5° perc. 5.5° Assenti 4.3 SE max 4.4 Scirocco 50 % 1023 hPa 6 cielo sereno 5.3° perc. 5.3° Assenti 4.8 SSE max 5.1 Scirocco 47 % 1023 hPa 9 cielo sereno 12.4° perc. 10.7° Assenti 2.2 NO max 2.5 Maestrale 36 % 1023 hPa 12 cielo sereno 15.5° perc. 13.9° Assenti 1.9 ONO max 4.8 Maestrale 29 % 1021 hPa 15 cielo sereno 15° perc. 13.7° Assenti 3.1 NNE max 5.5 Grecale 44 % 1021 hPa 18 cielo sereno 9.2° perc. 9.2° Assenti 4 SE max 3.7 Scirocco 63 % 1022 hPa 21 cielo sereno 7.8° perc. 7.8° Assenti 3.4 SE max 3.3 Scirocco 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:47

