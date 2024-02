Previsioni Meteo Cosenza per domani Domenica 25 Febbraio

StrettoWeb

Meteo a Cosenza per Domenica 25 Febbraio

Domenica 25 Febbraio a Cosenza si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo avverse. Le previsioni indicano cielo coperto con precipitazioni che si alterneranno durante l’arco della giornata.

Notte: Il cielo sarà coperto con una probabilità del 100% di precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C con una leggera percezione di freddo. Il vento soffierà da Est – Sud Est con raffiche fino a 12km/h.

Mattina: Le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi, passando da leggere a moderate. La temperatura si manterrà stabile intorno ai +10°C, con una percezione termica di circa +10°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità provenendo da diverse direzioni, con raffiche fino a 16km/h.

Pomeriggio: Le piogge continueranno a caratterizzare il pomeriggio, con precipitazioni leggere e moderate. Le temperature si manterranno attorno ai +10°C, con una percezione di freddo costante. Il vento aumenterà ulteriormente la sua velocità, arrivando a 20km/h con raffiche più intense.

Sera: Le precipitazioni si manterranno costanti, con piogge moderate che potrebbero diventare più abbondanti. Le temperature rimarranno stabili sui +10°C, con una percezione termica intorno ai +10°C. Il vento soffierà con intensità fino a 28km/h, provenendo principalmente da Nord.

In base alle previsioni meteo, Domenica 25 Febbraio a Cosenza si prevede una giornata piovosa e ventosa, con temperature fresche che non subiranno variazioni significative durante l’arco della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di adottare le precauzioni necessarie in caso di spostamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +10.5° perc. +9.8° prob. 12 % 9.4 SE max 13.5 Scirocco 83 % 1012 hPa 3 cielo coperto +10.9° perc. +10.2° prob. 40 % 7.6 SE max 11.5 Scirocco 80 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +10.3° perc. +9.7° 1 mm 4.5 E max 9.1 Levante 90 % 1009 hPa 9 pioggia moderata +10.4° perc. +9.9° 1.62 mm 5.7 E max 16.2 Levante 91 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +11.1° perc. +10.5° 0.4 mm 11.2 NNE max 16.3 Grecale 87 % 1006 hPa 15 pioggia leggera +10.4° perc. +10° 0.37 mm 12.9 NNE max 20.6 Grecale 97 % 1005 hPa 18 pioggia moderata +10.5° perc. +10.2° 1.19 mm 15.7 NNE max 28.3 Grecale 98 % 1005 hPa 21 pioggia moderata +10.6° perc. +10.3° 2.31 mm 13.1 N max 25.6 Tramontana 98 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:45

