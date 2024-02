Previsioni Meteo Catanzaro per oggi Sabato 24 Febbraio

StrettoWeb

Meteo a Catanzaro per Sabato 24 Febbraio

Le previsioni del tempo per Catanzaro per Sabato 24 Febbraio prevedono condizioni meteo instabili durante l’intera giornata. La presenza di piogge leggere caratterizzerà la giornata, con cielo coperto e umidità elevata.

Notte:

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 4,1km/h, con raffiche fino a 9,4km/h. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina:

Le precipitazioni continueranno anche durante la mattina, con piogge leggere e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno agli +11°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento sarà proveniente da Sud – Sud Ovest con intensità variabile tra 0,8km/h e 4,5km/h. L’umidità aumenterà fino al 91% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1014hPa.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con piogge leggere e cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +13°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con velocità tra 11,4km/h e 26,4km/h. Le precipitazioni saranno presenti, con un’umidità che si manterrà intorno all’86% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Sera:

Anche in serata le condizioni meteo rimarranno stabili, con piogge leggere e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 94-100%. Le temperature si manterranno intorno agli +11°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento sarà proveniente da Sud – Sud Est con intensità variabile tra 2,6km/h e 23,6km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 91-93%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1013-1014hPa.

In base alle previsioni meteo, per Sabato 24 Febbraio a Catanzaro ci si aspetta una giornata caratterizzata da piogge leggere e nuvolosità diffusa. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di adottare le misure necessarie per affrontare un’eventuale giornata piovosa.

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera +11.9° perc. +11.2° 0.45 mm 2.2 OSO max 8.9 Libeccio 80 % 1013 hPa 8 pioggia leggera +11.4° perc. +10.9° 0.17 mm 2.7 SO max 12.7 Libeccio 87 % 1014 hPa 11 pioggia leggera +12° perc. +11.6° 0.23 mm 8.2 SSE max 18.2 Scirocco 89 % 1014 hPa 14 pioggia leggera +13.3° perc. +12.8° 0.12 mm 14.5 SSE max 25.6 Scirocco 83 % 1013 hPa 17 pioggia leggera +11.2° perc. +10.8° 0.24 mm 6.9 SSE max 21 Scirocco 93 % 1014 hPa 20 pioggia leggera +11.1° perc. +10.7° 0.15 mm 2.7 SSE max 15.6 Scirocco 92 % 1014 hPa 23 cielo coperto +10.9° perc. +10.5° prob. 35 % 3.6 SSE max 14.7 Scirocco 92 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:44

