Previsioni Meteo Catanzaro per domani Lunedì 19 Febbraio

Il 19 Febbraio 2022 a Catanzaro il tempo si presenterà variabile con nubi sparse nella notte (00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00) e una leggera probabilità di pioggia verso le prime ore del mattino (06:00, 07:00). L’intensità delle precipitazioni diminuirà successivamente, lasciando spazio a un cielo coperto e a delle nubi sparse nel resto della mattinata e nel pomeriggio.

La copertura nuvolosa varierà tra il 28% e il 100%, con la presenza di qualche nube anche in serata.

Le temperature, invece, oscilleranno tra i 9.5°C e i 17.5°C durante la giornata, con una percepita ridotta dovuta alla presenza di venti moderati e deboli diretti da Nord Ovest e Ovest.

Per quanto riguarda le precipitazioni, si prevede una massima probabilità di 36% intorno alle 07:00, ma nel complesso le possibilità di pioggia resteranno contenute per gran parte della giornata.

L’umidità si manterrà costante attorno al 90% durante la notte e diminuirà gradualmente fino al 52% verso le 13:00, salvo poi aumentare nuovamente in serata fino al 80%.

La pressione atmosferica, infine, si manterrà su valori intorno ai 1026hPa durante gran parte della giornata.

In sintesi, Lunedì 19 Febbraio a Catanzaro si prospetta una giornata con nubi sparse, intensità delle precipitazioni variabile e temperature in rialzo nel pomeriggio. Prestare attenzione alle condizioni del tempo in relazione alle attività programmante.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 9.5° perc. 8° Assenti 10.2 NO max 13.7 Maestrale 82 % 1028 hPa 3 nubi sparse 10.8° perc. 10.2° Assenti 9.9 NO max 16.9 Maestrale 87 % 1026 hPa 6 pioggia leggera 10.6° perc. 10° 0.25 mm 7.5 NO max 11.2 Maestrale 90 % 1026 hPa 9 nubi sparse 14.9° perc. 14.1° prob. 16 % 10 O max 14.8 Ponente 65 % 1025 hPa 12 nubi sparse 17.5° perc. 16.7° prob. 8 % 10.9 OSO max 12.6 Libeccio 52 % 1022 hPa 15 nubi sparse 15.3° perc. 14.6° Assenti 9.9 OSO max 11.2 Libeccio 66 % 1021 hPa 18 nubi sparse 10.4° perc. 9.8° Assenti 5.7 NNO max 5.4 Maestrale 91 % 1023 hPa 21 nubi sparse 11° perc. 10.2° Assenti 4 N max 4 Tramontana 78 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 17:50

