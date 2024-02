Previsioni Meteo Catanzaro: Oggi Lunedì 5 Febbraio con sole

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 5 Febbraio a Catanzaro promettono una giornata stabile e principalmente soleggiata, con solo poche nuvole sparse e una copertura nuvolosa inferiore al 25% fino alla mattina. La temperatura oscillerà tra i 10.8°C e i 17.7°C con un lieve calo durante la giornata.

Durante la notte, ci si può aspettare nubi sparse con una copertura del cielo del 25% e una temperatura di 12.1°C. Il vento da Ovest – Nord Ovest soffierà a una velocità di 15.9km/h, con raffiche leggermente più forti, raggiungendo i 23.8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità dell’aria sarà del 76% a una pressione atmosferica di 1027hPa.

Al primo mattino, i giorni inizieranno in modo simile, con un aumento della temperatura a 13.7°C, una copertura nuvolosa dell’17% e una velocità moderata del vento di 15.1km/h.

Durante la mattinata, la copertura nuvolosa sarà ancora minore, con solo 14%, e la temperatura salirà a 16.6°C. Il vento manterrà una direzione costante da Ovest, con una velocità calante che si aggirerà intorno ai 14.2km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno senza copertura nuvolosa, con temperature piacevoli intorno ai 17.6°C e una leggera diminuzione della velocità del vento, la quale sfiorerà i 13.9km/h.

La sera sarà anch’essa caratterizzata da un cielo sereno, con una temperatura di circa 11.2°C e un vento che mantiene una costante direzione da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 15.5km/h.

In conclusione, Lunedì 5 Febbraio a Catanzaro si presenta come una giornata soleggiata e piacevole, con temperature in rialzo e una copertura nuvolosa molto bassa. È un’ottima opportunità per godersi una giornata all’aria aperta o per fare passeggiate, vista la stabilità delle condizioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 11.8° perc. 11.1° Assenti 15.9 ONO max 24.4 Maestrale 77 % 1027 hPa 8 poche nuvole 13.7° perc. 13° Assenti 15.1 ONO max 23.7 Maestrale 71 % 1027 hPa 11 poche nuvole 17.4° perc. 16.7° Assenti 12.9 O max 20.6 Ponente 58 % 1026 hPa 14 cielo sereno 17° perc. 16.3° Assenti 13.5 O max 23 Ponente 60 % 1025 hPa 17 cielo sereno 12° perc. 11.4° Assenti 13.8 ONO max 22.9 Maestrale 80 % 1026 hPa 20 cielo sereno 11.3° perc. 10.4° Assenti 15.7 ONO max 25.2 Maestrale 72 % 1027 hPa 23 cielo sereno 10.8° perc. 9.8° Assenti 15.5 ONO max 23.4 Maestrale 71 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 17:36

