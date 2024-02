Previsioni Meteo Catania per oggi Venerdì 9 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Febbraio a Catania promettono una giornata variabile, con un mix di cielo sereno e nubi sparse. Le prime ore della giornata, dalla notte all’alba, si presenteranno con un cielo sereno e una leggera copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai 9-10°C con una lieve brezza proveniente da Ovest e con venti che potranno raggiungere velocità fino a 20km/h.

Al sorgere del sole, verso le 6:00 e le 7:00, il cielo a Catania si presenterà ancora sereno con una copertura nuvolosa intorno al 4%. Le temperature saliranno leggermente: 11-13°C, mentre la brezza aumenterà leggermente mantenendo la stessa direzione proveniente da Ovest.

Durante la mattina, intorno alle 8:00 e le 9:00, qualche nube comparirà nel cielo, portando con sé una copertura nuvolosa intorno al 27-56%. Le temperature subiranno un’ulteriore aumento, arrivando a toccare i 16-18°C. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo una velocità massima di 30km/h, sempre proveniente da Ovest.

Nel corso del pomeriggio, precisamente verso le 13:00 e le 14:00, il cielo si coprirà completamente, portando con sé una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saranno stabili intorno ai 19°C, ma il vento aumenterà ulteriormente, superando i 30km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest.

Anche durante la sera, verso le 18:00 e le 19:00, il cielo rimarrà coperto con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, intorno al 98%. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a 14-15°C, mentre il vento si manterrà forte e proveniente da Ovest – Sud Ovest con raffiche che potranno raggiungere i 30km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 9 Febbraio prevedono un giorno variabile a Catania con temperature gradevoli e brezze moderate che contribuiranno a rendere la giornata piacevole e confortevole. Non sono previste precipitazioni significative. Quindi, se hai in programma attività all’aperto, potresti godere di una giornata mite in una delle città più belle della Sicilia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Febbraio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 9.6° perc. 7.9° Assenti 11.8 O max 18.4 Ponente 66 % 1013 hPa 8 nubi sparse 13.3° perc. 12° Assenti 15.3 O max 25 Ponente 52 % 1014 hPa 11 nubi sparse 19° perc. 18.1° Assenti 20.4 OSO max 29.1 Libeccio 42 % 1013 hPa 14 cielo coperto 19.3° perc. 18.3° Assenti 22.2 OSO max 30.9 Libeccio 39 % 1011 hPa 17 cielo coperto 15.9° perc. 15° Assenti 15.9 OSO max 26.8 Libeccio 56 % 1010 hPa 20 cielo coperto 14° perc. 13.2° Assenti 14.9 OSO max 31 Libeccio 67 % 1010 hPa 23 cielo coperto 14.9° perc. 14° Assenti 15.3 O max 31.5 Ponente 61 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 17:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.