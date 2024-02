Previsioni Meteo Catania per oggi Sabato 24 Febbraio

StrettoWeb

Il meteo a Catania per Sabato 24 Febbraio sarà caratterizzato da condizioni instabili e precipitazioni quasi continue durante l’intera giornata.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa variabile tra il 75% e l’80%. Le temperature oscilleranno tra i +13,5°C e i +13,3°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con raffiche fino a 28,5km/h.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le precipitazioni diventeranno più intense, con pioggia moderata e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C e +16,7°C. Il vento sarà ancora proveniente da Sud Ovest con raffiche fino a 38,9km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con pioggia leggera e copertura nuvolosa che varierà tra l’87% e il 100%. Le temperature si attesteranno tra i +16,4°C e i +17,2°C. Il vento sarà ancora predominante da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 33,9km/h.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto con probabilità di pioggia che diminuirà gradualmente. Le temperature si manterranno tra i +12,6°C e i +13,2°C. Il vento sarà sempre da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 27km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Catania per Sabato 24 Febbraio indicano un’intera giornata all’insegna delle precipitazioni, con pioggia che andrà via via diminuendo verso sera. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di adottare le precauzioni necessarie in caso di pioggia intensa.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Febbraio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera +13.4° perc. +12.9° 0.19 mm 13.7 SO max 28.5 Libeccio 83 % 1011 hPa 8 pioggia leggera +13.4° perc. +13.2° 0.13 mm 13.1 SSO max 26.7 Libeccio 92 % 1013 hPa 11 pioggia leggera +15.9° perc. +15.6° 0.19 mm 18.4 SSO max 33.9 Libeccio 81 % 1013 hPa 14 pioggia leggera +16.4° perc. +15.9° 0.13 mm 18.9 SSO max 32.8 Libeccio 72 % 1011 hPa 17 pioggia leggera +13.6° perc. +13.4° 0.19 mm 12.6 SO max 22.7 Libeccio 90 % 1012 hPa 20 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° prob. 32 % 12.3 SSO max 23.4 Libeccio 86 % 1013 hPa 23 cielo coperto +12.9° perc. +12.5° prob. 64 % 10.2 SO max 27 Libeccio 86 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 17:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.