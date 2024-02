Previsioni Meteo Catania per oggi Giovedì 8 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Febbraio a Catania promettono una giornata caratterizzata da condizioni climatiche generalmente stabili e piacevoli. Fin dalle prime ore del mattino, il cielo si presenterà terso, con una leggera copertura nuvolosa soltanto verso sera.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 9-10°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 8-9 km/h provenendo dall’Ovest, con copertura nuvolosa ridotta (0-5%). L’umidità si aggirerà intorno al 75-78%, mentre la pressione atmosferica sarà attorno a 1014hPa.

Nelle prime ore della mattina, le condizioni resteranno pressoché invariate, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 15-16°C verso le 10:00-11:00. Il vento, proveniente sempre dall’Ovest, si manterrà costante, con velocità intorno agli 8-9 km/h.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà limpido, con una lieve presenza di nubi solo verso sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 18-19°C, rendendo l’atmosfera particolarmente mite e piacevole. Il vento, in questo arco orario, ruoterà prevalentemente tra Ovest e Sud Ovest, con intensità compresa tra 10 e 15 km/h.

Per quanto riguarda la sera, le condizioni climatiche non subiranno significative variazioni rispetto al pomeriggio. Le temperature caleranno gradatamente, mantenendosi tuttavia intorno ai 12-14°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 25% intorno alle 18:00, ma diminuirà nuovamente nelle ore successive.

In conclusione, Giovedì 8 Febbraio a Catania si prospetta come una giornata all’insegna della stabilità, con temperature gradevoli e poche variazioni climatiche significative. Sarà possibile godere di lunghe ore di sole e di condizioni climatiche ottimali per svolgere attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 9.6° perc. 8.5° Assenti 8.3 O max 9.8 Ponente 75 % 1014 hPa 8 cielo sereno 12.9° perc. 11.8° Assenti 8.5 O max 11 Ponente 59 % 1016 hPa 11 cielo sereno 18.3° perc. 17.3° Assenti 7.2 OSO max 15.7 Libeccio 44 % 1016 hPa 14 cielo sereno 18.7° perc. 17.8° Assenti 2.7 SSE max 16.2 Scirocco 43 % 1014 hPa 17 cielo sereno 14.4° perc. 13.6° Assenti 7 ESE max 10.4 Scirocco 65 % 1015 hPa 20 cielo sereno 13.4° perc. 12.6° Assenti 6.3 O max 7.6 Ponente 72 % 1016 hPa 23 cielo sereno 12.2° perc. 11.3° Assenti 9.1 O max 13.2 Ponente 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 17:47

