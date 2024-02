Previsioni Meteo Catania per domani Venerdì 1 Marzo

StrettoWeb

Il 1 Marzo a Catania si prevede un’alternanza di condizioni meteorologiche che influenzeranno la giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 86% e il 92%. Le temperature si manterranno intorno ai 10-11°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento soffierà con intensità moderata dai quadranti Nord Ovest e Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 7-8 km/h. Le precipitazioni saranno poco probabili, con un’umidità che si attesterà intorno all’80% e una pressione atmosferica di 1008-1009hPa.

Durante la mattina, il cielo si aprirà e diventerà sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà fino al 2-3%. Le temperature aumenteranno gradualmente, arrivando a toccare i 15-16°C. Il vento sarà debole, proveniente prevalentemente da Ovest, con raffiche assenti. L’umidità diminuirà fino al 50-60%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si ricoprirà nuovamente e si verificheranno precipitazioni, in particolare piogge leggere. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’87-97%, con temperature che si attesteranno intorno ai 14-16°C. Il vento aumenterà di intensità, provenendo dai quadranti Sud e Sud Ovest, con raffiche che potranno superare i 20 km/h. Le precipitazioni potranno raggiungere i 0.39mm e l’umidità salirà fino al 74-77%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1009hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà elevata intorno al 85-96%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 11-12°C, con un vento che soffierà dai quadranti Ovest e Sud Ovest con raffiche fino a 35 km/h. Le precipitazioni saranno meno probabili, con un’umidità che si manterrà intorno all’80% e una pressione atmosferica che potrebbe aumentare leggermente fino ai 1011hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 1 Marzo a Catania indicano un inizio di giornata con cielo coperto e temperature fresche, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche durante la mattina. Nel pomeriggio sono attese piogge leggere e un aumento del vento, mentre in serata il cielo si manterrà nuvoloso con temperature stabili. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Marzo a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +10.7° perc. +9.9° prob. 60 % 6.1 O max 7.2 Ponente 81 % 1009 hPa 3 cielo coperto +10.3° perc. +9.4° prob. 16 % 3 O max 4.9 Ponente 78 % 1007 hPa 6 cielo coperto +10.3° perc. +9.3° prob. 8 % 6.2 NO max 6.8 Maestrale 75 % 1008 hPa 9 cielo sereno +14° perc. +13° Assenti 5.5 O max 5.4 Ponente 63 % 1009 hPa 12 cielo sereno +16.8° perc. +15.8° Assenti 6.6 S max 8.9 Ostro 50 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +14.6° perc. +14.1° 0.39 mm 14.9 SSO max 24.3 Libeccio 74 % 1009 hPa 18 cielo coperto +12.7° perc. +12.1° prob. 65 % 21.1 OSO max 35.2 Libeccio 79 % 1010 hPa 21 cielo coperto +12.2° perc. +11.5° prob. 17 % 12.1 O max 20.4 Ponente 78 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:56

