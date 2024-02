Previsioni Meteo Catania per domani Mercoledì 14 Febbraio

StrettoWeb

Mercoledì 14 Febbraio a Catania vedremo un cielo sereno per l’intera giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa quasi assente, che si manterrà costante durante tutto il corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 9.8°C e i 17.8°C, mantenendosi piacevoli durante l’intera giornata.

Nelle prime ore del mattino, tra le 00:00 e le 05:00, le temperature si attesteranno intorno ai 10.6°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord ovest, ma una velocità del vento non eccessiva, intorno ai 4-5 km/h. L’umidità sarà del 68-73%, mentre le precipitazioni sono previste solo nella prima parte della nottata, con una probabilità che si aggira intorno al 15%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1018-1019hPa.

In seguito, al sorgere del sole, le temperature inizieranno a salire gradualmente, mantenendo un clima mite. Durante la mattina, tra le 06:00 e le 11:00, le temperature si alzeranno fino a raggiungere i 15.1°C, con una leggera diminuzione dell’umidità, che si attesterà intorno al 42%. La direzione del vento cambierà, provenendo da nord est con una velocità del vento intorno ai 11-13 km/h.

Nel pomeriggio, tra le 12:00 e le 17:00, le temperature massime giornaliere si registreranno, con valori che raggiungeranno i 17.8°C. La velocità del vento subirà una lieve variazione, mantenendosi intorno ai 14-15 km/h, con una leggera diminuzione delle precipitazioni e dell’umidità.

Infine, al calar del sole, durante la sera, tra le 18:00 e le 23:00, le temperature si abbasseranno gradualmente fino a 9.8°C, ma senza presentare variazioni significative rispetto alle temperature notturne. La pressione atmosferica subirà un leggero incremento fino a raggiungere i 1023hPa.

In conclusione, Mercoledì 14 Febbraio a Catania sarà caratterizzato da un clima invernale mite, con cielo sereno e un leggero vento proveniente da diverse direzioni. Le previsioni del tempo indicano un’ottima giornata per svolgere attività all’aperto o trascorrere piacevoli momenti in città.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Febbraio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 10.6° perc. 9.6° prob. 7 % 4.3 NNO max 8 Maestrale 68 % 1018 hPa 3 cielo sereno 10° perc. 9.4° prob. 15 % 6 ONO max 8.2 Maestrale 73 % 1018 hPa 6 cielo sereno 9.8° perc. 9.4° prob. 7 % 5.4 NO max 6.4 Maestrale 70 % 1019 hPa 9 cielo sereno 15.1° perc. 13.9° Assenti 5.9 NE max 11 Grecale 46 % 1021 hPa 12 cielo sereno 17.4° perc. 16.2° Assenti 6.8 ENE max 15.9 Grecale 36 % 1019 hPa 15 cielo sereno 17.1° perc. 15.8° Assenti 8.6 NE max 15.2 Grecale 37 % 1019 hPa 18 cielo sereno 12.5° perc. 11.3° Assenti 9.7 N max 14.9 Tramontana 57 % 1022 hPa 21 cielo sereno 10.4° perc. 9.1° Assenti 8 O max 9.8 Ponente 62 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:52

