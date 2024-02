Previsioni Meteo Caltanissetta per oggi Sabato 17 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 17 Febbraio a Caltanissetta indicano condizioni meteorologiche generalmente stabili durante la giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa 6.2°C, percepita come 5.3°C, e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con una velocità intorno ai 5.2km/h. L’umidità sarà alta, attestandosi al 92%.

Al mattino, dalle prime ore fino a metà mattina, il cielo sarà ancora sereno con un lieve aumento della temperatura. La copertura nuvolosa, seppur al 3%, sarà quasi assente. La velocità del vento sarà compresa tra i 1.6 e i 6.5km/h provenienti da Sud – Sud Est e Nord Est. L’umidità si manterrà alta, con valori intorno al 92%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura intorno al 28-29%. La temperatura massima si attesterà intorno ai 15.4°C, con una lieve percezione di fresco di 14.2°C. Il vento, proveniente da Sud – Sud Ovest e Sud, soffierà a una velocità compresa tra i 6.9 e i 12.7km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1023hPa.

Durante la sera, le condizioni meteorologiche continueranno ad essere stabili, con un lieve calo della temperatura. Il cielo si presenterà principalmente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3-6%. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra 1.7 e 4.8km/h provenienti principalmente da Nord Est. L’umidità rimarrà costante al 92%.

In conclusione, Sabato 17 Febbraio a Caltanissetta si prevede un meteo stabile e una temperatura massima di 15.4°C, con un lieve aumento delle nubi nel pomeriggio, ma senza l’arrivo di precipitazioni. Resta comunque consigliabile indossare abbigliamento adeguato per far fronte alle temperature fresche, soprattutto durante la notte e la mattina.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 7° perc. 6.3° Assenti 5.1 NE max 4.9 Grecale 88 % 1021 hPa 8 nubi sparse 9.3° perc. 9.3° Assenti 2.6 ENE max 2.7 Grecale 71 % 1023 hPa 11 nubi sparse 14.5° perc. 13.2° Assenti 6.3 S max 5.4 Ostro 48 % 1024 hPa 14 poche nuvole 15.3° perc. 14.2° Assenti 9.1 SSO max 7.8 Libeccio 48 % 1023 hPa 17 nubi sparse 8.9° perc. 7.9° Assenti 7.2 S max 6.8 Ostro 84 % 1026 hPa 20 cielo sereno 6.7° perc. 6.7° Assenti 1.6 NE max 1.7 Grecale 92 % 1028 hPa 23 cielo sereno 6.2° perc. 5.3° Assenti 5.2 NNE max 4.8 Grecale 92 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.