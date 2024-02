Previsioni Meteo Caltanissetta per oggi Martedì 20 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per la giornata di Martedì 20 Febbraio a Caltanissetta mostrano un andamento del tempo caratterizzato da cielo coperto con alta probabilità di nuvolosità per l’intera giornata.

Durante la notte, a partire dalle 04:00 e fino alle prime ore del mattino, si prevede un cielo coperto con temperature che si aggirano intorno ai 9°C ma con una percezione di freddo leggermente inferiore a causa della presenza di un vento che soffia a una velocità di 5.7km/h con raffiche leggere provenienti da Nord – Nord Est.

Con l’avanzare delle ore del mattino, la nuvolosità rimarrà alta, mantenendo una copertura del 100%. Le temperature si manterranno intorno agli 8-9°C, con una lieve diminuzione della velocità del vento ma un aumento dell’umidità relativa al 79% entro le 07:00.

Nel pomeriggio, tra le 12:00 e le 15:00, sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia leggera. Le temperature si manterranno intorno ai 10°C con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo i 19km/h con raffiche.

Nella fascia oraria della sera, si prevede nuovamente cielo coperto con una temperatura che si attesterà intorno agli 8°C e una percezione di freddo leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, trattenendosi intorno ai 20km/h provenienti da Nord Est.

In conclusione, per Martedì 20 Febbraio a Caltanissetta, ci si aspetta una copertura nuvolosa costante con probabilità di pioggia nel corso della giornata. Le temperature non subiranno variazioni significative, mentre il vento potrà aumentare leggermente di intensità nelle ore centrali della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo nel corso della giornata e prepararsi adeguatamente agli eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 8.6° perc. 7.8° Assenti 6.1 NE max 5.9 Grecale 86 % 1017 hPa 8 cielo coperto 9.1° perc. 8.5° prob. 1 % 5.6 ENE max 9.1 Grecale 75 % 1019 hPa 11 cielo coperto 10.8° perc. 9.8° prob. 12 % 12.1 E max 16.2 Levante 69 % 1019 hPa 14 pioggia leggera 10° perc. 9.1° 0.13 mm 17.1 E max 22.6 Levante 77 % 1017 hPa 17 cielo coperto 8.3° perc. 6.3° prob. 79 % 11.4 ENE max 27.7 Grecale 81 % 1018 hPa 20 cielo coperto 7.8° perc. 6.5° prob. 9 % 7.5 NE max 14.8 Grecale 82 % 1019 hPa 23 cielo coperto 6.2° perc. 5° prob. 6 % 6.3 NNE max 6.6 Grecale 87 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 18:03

