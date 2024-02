Previsioni Meteo Caltanissetta per Mercoledì 7 Febbraio

StrettoWeb

Per Mercoledì 7 Febbraio a Caltanissetta, le previsioni del tempo prevedono una giornata con variabilità nel corso delle ore. La copertura nuvolosa sarà predominante durante la mattina e parte del pomeriggio, con una diminuzione delle nubi nella sera e durante la notte.

Durante la notte e le prime ore della mattina, il cielo sarà coperto con una percentuale di nuvole che varia tra il 90% e il 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 7°C, con una leggera variazione fino alle prime ore della mattina. La velocità del vento non supererà i 3.5km/h, proveniente prevalentemente da direzioni settentrionali. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità che si manterrà intorno al 60%.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa rimarrà alta con una percentuale tra il 98% e il 100%. Le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i 13.6°C intorno alle ore 09:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a toccare i 8km/h, sempre provenienti da direzioni meridionali. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, con un’umidità che rimarrà costante intorno al 42%.

Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa rimarrà al massimo, con una percentuale di nuvole pari al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 16.1°C, con una leggera diminuzione verso la fine del pomeriggio. La velocità del vento si attesterà intorno agli 8-9km/h, proveniente da direzioni sud-occidentali. Le precipitazioni e le raffiche di vento saranno sempre assenti, con un’umidità che si aggirerà intorno al 44-47%.

Nella sera e durante la notte, la copertura nuvolosa diminuirà notevolmente, passando da una percentuale di nuvole del 100% a una del 0-5%. Le temperature caleranno, arrivando a toccare i 5.4°C intorno alle 23:00. La velocità del vento si manterrà sui 5-7km/h, proveniente da direzioni occidentali. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, con un’umidità che vari dal 70% all’82%.

In conclusione, Mercoledì 7 Febbraio a Caltanissetta avrà una giornata inizialmente nuvolosa, con un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso delle ore. Le temperature si manterranno in un range fresco, ma comunque sopra la media stagionale. Previsioni meteo da tenere in considerazione per organizzare al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 7.2° perc. 7.2° Assenti 2.7 NO max 3 Maestrale 62 % 1024 hPa 3 cielo coperto 6.9° perc. 6.9° Assenti 3.5 N max 3.8 Tramontana 53 % 1022 hPa 6 cielo coperto 6.9° perc. 6.9° Assenti 1.7 NNE max 2.6 Grecale 47 % 1021 hPa 9 cielo coperto 13.6° perc. 12.1° Assenti 6.3 S max 8 Ostro 42 % 1020 hPa 12 cielo coperto 16° perc. 14.8° Assenti 9.8 S max 9.4 Ostro 43 % 1017 hPa 15 cielo coperto 15.6° perc. 14.5° Assenti 9.1 SO max 12.7 Libeccio 47 % 1015 hPa 18 nubi sparse 8.1° perc. 7.1° Assenti 6.7 NO max 6.9 Maestrale 75 % 1017 hPa 21 cielo sereno 6.2° perc. 5.2° Assenti 5.8 NO max 5.5 Maestrale 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:49

